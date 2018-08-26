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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля за € 112 млн

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего команды Антони Марсьяля, сообщает Daily Star.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, английский клуб планирует выручить от трансфера 22-летнего французского форварда не менее € 112 млн. Напомним, что «Манчестер Юнайтед» приобрёл Марсьяля в 2015 году у «Монако» за € 60 млн.

Ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью лично обращался к исполнительному директору клуба Эду Вудворду с просьбой продать форварда. Специалист намерен использовать средства от перехода Марсьяля на усиление состава в зимнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Марсьяль принял участие в 30 матчах в составе английской команды, отметился девятью голами и отдал пять результативных передач.

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