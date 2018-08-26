«Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля за € 112 млн
«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего команды Антони Марсьяля, сообщает Daily Star.
«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего команды Антони Марсьяля, сообщает Daily Star.
По информации издания, английский клуб планирует выручить от трансфера 22-летнего французского форварда не менее € 112 млн. Напомним, что «Манчестер Юнайтед» приобрёл Марсьяля в 2015 году у «Монако» за € 60 млн.
Ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью лично обращался к исполнительному директору клуба Эду Вудворду с просьбой продать форварда. Специалист намерен использовать средства от перехода Марсьяля на усиление состава в зимнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Марсьяль принял участие в 30 матчах в составе английской команды, отметился девятью голами и отдал пять результативных передач.