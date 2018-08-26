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12:03 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ ушли от поражения на последней минуте матча с «Витебском»

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ лишь в концовке домашней встречи с «Витебском» смогли уйти от поражения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме соперники мячей не забили, а через 10 минут после перерыва гостей вывел вперед Бруно Фурлан. Борисовчане много атаковали, но смогли сравнять счет только на 90-й минуте, Игорь Стасевич реализовал пенальти — 1:1. БАТЭ продолжает лидировать, набрав 45 очков в 18 проведенных матчах, на второй позиции «Витебск» — 38 очков, на балл меньше у минского «Динамо», которое сегодня сыграет в гостях у «Гомеля».

Результаты других игр 19-го тура: «Неман» (Гродно) — «Торпедо» (Минск) — 1:0, «Городея» — «Ислочь» — 2:0, «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0.

Сегодня состоятся еще два матча: «Смолевичи» — «Динамо» (Брест), «Шахтер» (Солигорск) — «Днепр» (Могилев). Завершится тур 27 августа встречей «Слуцка» и минского «Луча».

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