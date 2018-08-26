Футболисты БАТЭ ушли от поражения на последней минуте матча с «Витебском»

В первом тайме соперники мячей не забили, а через 10 минут после перерыва гостей вывел вперед Бруно Фурлан. Борисовчане много атаковали, но смогли сравнять счет только на 90-й минуте, Игорь Стасевич реализовал пенальти — 1:1. БАТЭ продолжает лидировать, набрав 45 очков в 18 проведенных матчах, на второй позиции «Витебск» — 38 очков, на балл меньше у минского «Динамо», которое сегодня сыграет в гостях у «Гомеля».