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17:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» пожалуется на состояние газона в Вальядолиде

«Барселона» направит официальную жалобу в ла лигу из-за состояния поля в матче 2-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:0), сообщает Marca.

Источник: AP 2018

Накануне каталонцы одержали минимальную победу. После игры футболисты и тренеры сине-гранатовых выступили с критикой по поводу состояния газона.

Президент ла лиги Хавьер Тебас сказал, что «Вальядолид» из-за случившегося может быть наказан. По его словам, состояние газона «было неподобающим».

Следующий домашний матч «Вальядолид» проведет 16 сентября. Соперником команды Серхио Гонсалеса станет «Алавес».

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Вальядолид 0:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
25.08.2018, 23:15 основной раунд: 2-й тур Jose Zorrilla
Главные тренеры
Гонсалес Сориано Серхио Эрнесто Вальверде
Голы
11 Усман Дембеле (Серхи Роберто) 57′
Составы
Хорди Масип 1
Хави Мойяно 17
Начо Мартинес 22
Франсиско Кико Оливас 4
Фернандо Калеро 5
Ануар 23
Рубен Алькараас 14
Оскар Плано 10
87′ Тони Вилья 19
Даниэле Верде 11
64′ Фернандес Фернандес Борха 8
Серхио Гонтан Кеко 24
49′ 70′ Энес Унал 9
Дуйе Чоп 20
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике 60′
23 Самюэль Юмтити
10 Лионель Месси
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс
11 Усман Дембеле 76′
22 Артуро Видаль
7 Филиппе Коутинью 84′
14 Филипе Силва Малком
9 Луис Суарес 90′
19 Мунир Эль-Хаддади
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
6 Угловые 10
13 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
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