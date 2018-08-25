«Барселона» пожалуется на состояние газона в Вальядолиде
«Барселона» направит официальную жалобу в ла лигу
«Барселона» направит официальную жалобу в ла лигу
Накануне каталонцы одержали минимальную победу. После игры футболисты и тренеры
Президент ла лиги Хавьер Тебас сказал, что «Вальядолид»
Следующий домашний матч «Вальядолид» проведет 16 сентября. Соперником команды Серхио Гонсалеса станет «Алавес».
|Вальядолид
|
0:1
Первый тайм: 0:0
|Барселона
|Гонсалес Сориано Серхио
|Эрнесто Вальверде
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|10
|13
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)