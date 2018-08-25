«Барселона» пожалуется на состояние газона в Вальядолиде

Накануне каталонцы одержали минимальную победу. После игры футболисты и тренеры сине-гранатовых выступили с критикой по поводу состояния газона.

Президент ла лиги Хавьер Тебас сказал, что «Вальядолид» из-за случившегося может быть наказан. По его словам, состояние газона «было неподобающим».