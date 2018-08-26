Пропал интерес: когда Абрамович продаст «Челси»

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26 августа случился новый виток в истории о возможной продаже российским миллиардером Романом Абрамовичем, принадлежащего ему лондонского футбольного клуба «Челси».

По сообщениям The Times, миллиардер действительно всерьез рассматривает возможность продажи клуба и нанял для подготовки сделки инвестиционный банк, специализирующийся на операциях, связанных с профессиональным спортом.

Как сообщили СМИ, представители лондонской команды обратились за помощью к специалисту банка Raine Group Джо Равитчу.

В «Челси» информацию комментировать отказались, а инсайдерский источник внутри клуба подчеркнул, что тот не продается.

«Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований. Абрамович не думает о продаже «Челси», — заявил ТАСС источник, близкий к российскому предпринимателю.

Любовь Абрамовича к «Челси» давно известна. Он стал владельцем клуба в 2003 году, выкупив «синих», находившихся в тот момент на грани банкротства, а также погасив клубные долги. Общая сумма сделки тогда составила порядка 140 млн фунтов.

С тех пор «синие» превратились в гранда мирового футбола, одержав несколько побед в чемпионате Английской премьер-лиги (АПЛ) и дважды сыграв в финале Лиги чемпионов, которую выиграли в 2012 году в драматичном противостоянии с мюнхенской «Баварией».

В последний на данный момент раз «Челси» первенствовал в АПЛ в сезоне-2016/17 под руководством Антонио Конте, который был уволен после неудачного прошлого сезона этим летом.

При этом «синие» выкупили у итальянского «Наполи» за несколько миллионов евро контракт итальянского тренера Маурицио Сарри.

Этот специалист известен тем, что ставит своим командам крайне интересный позиционный футбол, который легко узнаваем. Не секрет, что Абрамович всегда мечтал о двух вещах: победе в Лиге чемпионов и о том, чтобы у «Челси» был собственный узнаваемый и ни на кого непохожий стиль.

Тем не менее, какими бы невероятными ни казались слухи о желании Абрамовича продать принадлежащий ему клуб, который миллиардер из России любит всем сердцем, основания они под собой имеют достаточно серьезные.

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В мае этого года появилась информация, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением истекшей бизнес-визы в Великобритании.

Изначально миллиардер должен был получить пролонгацию въездного документа автоматически, но из-за санкций Великобритании в отношении России в связи с отравлением в Лондоне бывшего разведчика отечественных спецслужб Сергея Скрипаля с дочерью, капитал Абрамовича попал под подозрение британского парламента.

В результате миллиардер, не дожидаясь решения, сам отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании, так как получил израильское гражданство, которое позволяет ему находиться на территории Соединенного королевства до полугода.

Вместе с тем был заморожен проект по реконструкции домашнего стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж», разрешения на проведения работ по проекту которого клуб добивался много лет и наконец получил весной 2018 года. Это тоже стало сигналом о возможном желании владельца «синих» отойти от дел в клубе.

Состояние Абрамовича оценивается в 10 миллиардов долларов. В Великобритании он занимал 13-е место в списке самых богатых людей. При этом власти Израиля, выдав гражданство, дали миллиардеру разрешение открыть банковский счет в Израиле.

Предполагается, что проблемы с властями Великобритании начались у предпринимателя из-за близости к президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Челси» провел крайне пассивную трансферную кампанию, приобретя только выступающего за сборную Италии бразильца Жоржиньо из «Наполи» по рекомендации Сарри, а также взяв в аренду полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича.

А уже в самом конце английского трансферного окна «синие» оформили самую дорогую вратарскую покупку в истории футбола, выкупив за 80 млн евро у испанского «Алетика» из Бильбао молодого голкипера Кепу Аррисабалагу, предварительно продав мадридскому «Реалу» своего основного вратаря Тибо Куртуа.

Сезон лондонцы начали с поражения в Суперкубке Англии от чемпиона «Манчестер Сити» (0:2), зато на старте чемпионата одержали две победы подряд — над «Хаддерсфилдом» (3:0) и в дерби над «Арсеналом» (3:2).