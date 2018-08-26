Брестское «Динамо» пропустило нелепый гол и уступило «Смолевичам»
Брестское «Динамо» потерпело поражение от «Смолевичей» в выездном матче 19-го тура высшей лиги — 0:1.
Брестское «Динамо» потерпело поражение от «Смолевичей» в выездном матче 19-го тура высшей лиги — 0:1.
СМОЛЕВИЧИ — ДИНАМО Бр — 1:0
Жодино. 26 августа. Стадион «Торпедо». 15.45. Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).
СМОЛЕВИЧИ: Тимофеев — Чикида, Каршакевич, Видич, Каплиенко, Скшинецкий, Рожок (к), Бородин (Потороча, 87), Васьков, Федянин (Василенок, 79), Краснов (Русецкий, 72). Запасные: Абрамович, Гирс, Умпирович.
ДИНАМО Бр: Павлюченко — Залеский (Седько, 69), Кики, Каргас, Витус, Филипович (Юзепчук, 59), Быков, Нойок, Савицкий (к) (Фамейе, 81), Нехайчик, Хобленко. Запасные: Гутор, Дуарте, Кривец, Кириленко.
ГОЛ: 1:0 — Федянин (44).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нехайчик (58).