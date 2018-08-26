Гол плюс ассист Аршавина помогли «Кайрату» дома обыграть «Атырау» и догнать «Астану»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. При этом алматинцы по ходу игры уступали в один мяч.

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Первыми счет в матче открыли хозяева. На 16-й минуте Александр Соколенко замкнул прострел с фланга и ударом из пределов штрафной вывел «Кайрат» вперед.

После перерыва «Атырау» сумел не только отыграться, но повести в счете. С разницей в девять минут Бабатунде Аденидже оформил дубль (46-я и 55-я).

Однако пропущенные мячи не сломили «Кайрат» и тот смог переломить ход игры. Сначала на 71-й минуте Андрей Аршавин восстановил равновесие, а спустя две минуты он уже ассистировал Адеринсоле Эсеоле, который вновь вывел алматинцев вперед. Уже в компенсированное время Эсеола оформил дубль и установил окончательный счет.