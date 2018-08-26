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13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
18:17 (мск), источник: Vesti.kz

Гол плюс ассист Аршавина помогли «Кайрату» дома обыграть «Атырау» и догнать «Астану»

Алматинский «Кайрат» дома одержал волевую победу над «Атырау» в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. При этом алматинцы по ходу игры уступали в один мяч.

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Первыми счет в матче открыли хозяева. На 16-й минуте Александр Соколенко замкнул прострел с фланга и ударом из пределов штрафной вывел «Кайрат» вперед.

После перерыва «Атырау» сумел не только отыграться, но повести в счете. С разницей в девять минут Бабатунде Аденидже оформил дубль (46-я и 55-я).

Однако пропущенные мячи не сломили «Кайрат» и тот смог переломить ход игры. Сначала на 71-й минуте Андрей Аршавин восстановил равновесие, а спустя две минуты он уже ассистировал Адеринсоле Эсеоле, который вновь вывел алматинцев вперед. Уже в компенсированное время Эсеола оформил дубль и установил окончательный счет.

«Кайрат» благодаря этой победе набрал 54 очка и догнал лидирующую в турнирной таблице «Астану» (54), которая свой матч 24-го сыграет немного позже. В активе «Атырау» осталось 25 очков.

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Гол плюс ассист Аршавина помогли "Кайрату" дома обыграть "Атырау" и догнать "Астану"
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