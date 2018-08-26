Борьба на всех полюсах

Премьер-Лига

24-й тур

25 августа

«Иртыш» — «Шахтер» 1:1 (1:0)

Голы: Шабалин 39 (1:0), Шахметов с пенальти 82 (1:1).

Общими усилиями некогда очень сильных команд, неоднократных чемпионов, коллективы ухудшили свое положение в нынешнем турнире, сыграв вничью, что оставило их на дне. Встреча была поделена на две половины, в первой павлодарцы были значительно лучше и счет открыли, а во второй карагандинцы прибавили и его сравняли. И как бы не обзывали тамошние болельщики судью, вина прямиком лежит на руководстве клуба, именно оно все глубже закапывает славный клуб, очень рискую пробить дно.

«Тобол» — «Кайсар» 0:0.

Несмотря на мастерство нового главного тренера Марека Зуба костанайцы продолжают терять очки из-за слабой реализации голевых моментов, что и доказало домашнее противостояние с кызылординским «Кайсаром». Невообразимые просто промахи допускали футболисты хозяев поля, собственно и у гостей были некоторые возможности забить. Тем не менее, ничьей могут быть больше довольны все-таки гости, «Тобол» слишком уж много упустил, но это не мешает ему уверенно занимать третью строчку турнирной таблицы.

«Ордабасы» — «Акжайык» 1:0 (1:0).

Гол: Шайхов автогол 27 (1:0).

Нереализованный пенальти: Ткачук Андрей 17.

Откровенно слабо выглядит шымкентский коллектив при Кахабере Цхададзе, много поменял грузинский специалист, команда набирает очки, но с таким скрипом, даже дома делает это с большим трудом. Встреча с уральским «Акжайыком» вполне могла завершиться ничьей, хозяев спас автогол Берика Шайхова и нереализованный пенальти Андрея Ткачука, иначе все могло бы быть не так радостно для шымкентцев.

«Актобе» — «Жетысу» 2:3 (0:1).

Голы: Степанюк 28 (0:1), Степанюк 61 (0:2), Марьчнович 77 (1:2), Рейнальдо 85 (2:2), Алтынбеков 87 (2:3).

Удаление: Ибраев 56.

Очередной матч, показавший чего стоит «Актобе» на деле, после того, как в домашней игре с «Кайсаром» при равенстве был отключен свет, в Уральске судья не дал пенальти, который увидел бы любой, теперь же, когда талдыкурганцы вели в счете благодаря голу Руслана Степанюка в непонятной ситуации был удален Сабырхан Ибраев, однако и этого оказалось мало, подопечные Дмитрия Огая не сдались, взяли свои три очка, без помощи и акций спасения показав себя во всей красе.

26 августа

«Кайрат» — «Атырау» 4:2 (1:0).

Голы: Соколенко 16 (1:0), Аденидже 46 (1:1), Аденидже 65 (1:2), Аршавин 72 (2:2), Эсеола 73 (3:2), Эсеола 90+2 (4:2).

Удивительным и весьма интересным выдалось противостояние в Алматы между «Кайратом» и «Атырау». После первой половины счет был минимальным в пользу хозяев поля, и никаких предпосылок к лучшему для гостей не было, однако перерыв прошел и атыраусцы вышли вперед довольно быстро, дубль оформил Бабатунде Аденидже, Карлос Алос вывел своего «джокера» Андрея Аршавина, он и сам забил и передачи на Адеринсолу Эсеолу отдал. Вот такой крутой матч…

«Астана» — «Кызыл-Жар СК» 3:0 (2:0).

Голы: Щеткин 13 (1:0), Щеткин 40 (2:0), Щеткин 73 (3:0).