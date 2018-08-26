«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с АЗ в чемпионате Нидерландов

В следующем матче 2 сентября клуб из Арнема примет «Аякс», АЗ в тот же день в гостях сыграет с «Хераклесом».

Слуцкий подписал двухлетний контракт с «Витессом» в марте текущего года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. В июне 2017 года Слуцкий возглавил клуб английского чемпионшипа «Халл», в декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.