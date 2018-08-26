«Челси» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Ньюкасл»
ТАСС, 26 августа. «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии.
ТАСС, 26 августа. «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии.
В составе победителей забитыми мячами отметился Эден Азар (76-я минута, с пенальти), еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Ньюкасла» Деандре Йедлин (87).
У проигравших отличился Хоселу (83).
«Челси» является одной из трех команд, которые в нынешнем сезоне английской
В следующем туре «Челси» примет «Борнмут», «Ньюкасл» в гостях сыграет с «Манчестер Сити». Обе встречи пройдут 1 сентября.
Также в воскресенье «Фулхэм» одержал дома победу над «Бёрнли» со счетом 4:2.