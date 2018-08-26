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20:34 (мск), источник: ТАСС

«Челси» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Ньюкасл»

ТАСС, 26 августа. «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии.

Источник: AP 2018

В составе победителей забитыми мячами отметился Эден Азар (76-я минута, с пенальти), еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Ньюкасла» Деандре Йедлин (87).

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 3, 26.08.2018, 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1Челси2

У проигравших отличился Хоселу (83).

«Челси» является одной из трех команд, которые в нынешнем сезоне английской премьер-лиги идут без потерянных очков. Помимо «Челси», это «Ливерпуль» и «Уотфорд», который ранее в воскресенье обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. «Ньюкасл» имеет в активе одно набранное очко.

В следующем туре «Челси» примет «Борнмут», «Ньюкасл» в гостях сыграет с «Манчестер Сити». Обе встречи пройдут 1 сентября.

Также в воскресенье «Фулхэм» одержал дома победу над «Бёрнли» со счетом 4:2.

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