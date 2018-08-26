«Челси» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Ньюкасл»

Источник: AP 2018

В составе победителей забитыми мячами отметился Эден Азар (76-я минута, с пенальти), еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Ньюкасла» Деандре Йедлин (87).

Футбол Англия 2018/2019 Тур 3, 26.08.2018, 18:00 Ньюкасл Юнайтед 1 Челси 2

У проигравших отличился Хоселу (83).

«Челси» является одной из трех команд, которые в нынешнем сезоне английской премьер-лиги идут без потерянных очков. Помимо «Челси», это «Ливерпуль» и «Уотфорд», который ранее в воскресенье обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. «Ньюкасл» имеет в активе одно набранное очко.

В следующем туре «Челси» примет «Борнмут», «Ньюкасл» в гостях сыграет с «Манчестер Сити». Обе встречи пройдут 1 сентября.