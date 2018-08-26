Введите уже VAR в АПЛ! В Англии слишком много судейских ошибок

Источник: AP 2018

Что случилось?

3-й тур АПЛ вынуждает снова говорить о главном: решение не использовать видеоповторы не идет на пользу футболу на Туманном альбионе. Пока в других топ-чемпионатах ошибки арбитров сведены к минимуму благодаря VAR, англичане опять смотрят на вечные судейские шоу. Максимум ошибок, минимум логики.

Футбол Англия 2018/2019 Тур 3, 26.08.2018, 18:00 Ньюкасл Юнайтед 1 Челси 2

В главном матче дня сегодня рубились «Ньюкасл» и «Челси». Команда Бенитеса более-менее сдерживала Азара и Ко. Сдерживала 75 минут. Но тут главный судья Пол Тирни поставил крайне спорный пенальти в ворота «сорок». Фабиан Шер, вопросов нет, проиграл позицию Маркосу Алонсо, держал его, но в отчаянном подкате сыграл чисто в мяч. Комментаторы главного английского футбольного канала — SkySports — минут 10 повторяли, что это «вообще не пенальти».

Но мнение комментаторов и тем более VAR судей АПЛ не волнует. Эден Азар сделал свою работу — реализовал пенальти — и «Челси» повел 1:0.

«Ньюкасл» не впал в депрессию и умудрился отыграться. Только вот сделал это тоже не по правилам. Перед голом Оливье Жиру заехали локтем в лицо — это чистейший штрафной плюс желтая. Но Тирни этого не заметил — а защитники «Челси» на время застыли, ждали свистка, а в итоге получили кросс и гол Хоселу, 1:1.

Еще один мяч, который при VAR никогда бы не засчитали.

«Челси» в итоге вырвал драматичную победу — на этот раз гол Алонсо (вернее, автогол Йедлина) был забит вполне по правилам. Но дикую концовку в Ньюкасле все равно придумали не столько футболисты, сколько отвратительная работа арбитра. И отсутствие VAR.

Это все?

Нет, конечно. Вчера же в ворота «Манчестер Сити» вообще забили рукой. Защитник «Вулверхэмптона» Боли именной этой частью тела отправил мяч в сетку. Но арбитр не заметил руки, засчитал нечестный гол, а VAR посмотреть не мог. «МС» в итоге потерял очки (1:1), хотя ни одного мяча, забитого по правилам, не пропустил.

Пеп Гвардиола сохранил спокойствие и не стал ныть из-за судейства. «А чего мне говорить про гол? Я не арбитр», — слова разумного испанца.

Это была первая потеря очков «Манчестер Сити» в сезоне.

Важный момент: перед сезоном сами клубы АПЛ проголосовали против внедрения VAR. В Англии систему тестировали в различных Кубках, но в чемпионате от нее по-прежнему отказываются. Только вот такими темпами боссы британских клубов пожалеют о своем решении.

Чемпионат Англии. 3-й тур.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» (Лондон) — 1:2 (0:0).

Голы: Хоселу, 83 — Азар (пен.), 76; Йедлин (аг), 87.

Ньюкасл: Дубравка, Йедлин, Даммет, Кларк, Шер (Муто, 79), Фернандес, Мерфи (Перес, 73), Ки Сун Юн, Диаме, Ритчи, Рондон (Хоселу, 62).