Введите уже VAR в АПЛ! В Англии слишком много судейских ошибок
В матче «Ньюкасл» — «Челси» два гола из трех были забиты не по правилам.
В матче «Ньюкасл» — «Челси» два гола из трех были забиты не по правилам.
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Но мнение комментаторов и тем более VAR судей АПЛ не волнует. Эден Азар сделал свою работу — реализовал пенальти — и «Челси» повел 1:0.
«Ньюкасл» не впал в депрессию и умудрился отыграться. Только вот сделал это тоже не по правилам. Перед голом Оливье Жиру заехали локтем в лицо — это чистейший штрафной плюс желтая. Но Тирни этого не заметил — а защитники «Челси» на время застыли, ждали свистка, а в итоге получили кросс и гол Хоселу, 1:1.
Еще один мяч, который при VAR никогда бы не засчитали.
«Челси» в итоге вырвал драматичную победу — на этот раз гол Алонсо (вернее, автогол Йедлина) был забит вполне по правилам. Но дикую концовку в Ньюкасле все равно придумали не столько футболисты, сколько отвратительная работа арбитра. И отсутствие VAR.
Нет, конечно. Вчера же в ворота «Манчестер Сити» вообще забили рукой. Защитник «Вулверхэмптона» Боли именной этой частью тела отправил мяч в сетку. Но арбитр не заметил руки, засчитал нечестный гол, а VAR посмотреть не мог. «МС» в итоге потерял очки (1:1), хотя ни одного мяча, забитого по правилам, не пропустил.
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Это была первая потеря очков «Манчестер Сити» в сезоне.
Важный момент: перед сезоном сами клубы АПЛ проголосовали против внедрения VAR. В Англии систему тестировали в различных Кубках, но в чемпионате от нее
Чемпионат Англии. 3-й тур.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» (Лондон) — 1:2 (0:0).
Голы: Хоселу, 83 — Азар (пен.), 76; Йедлин (аг), 87.
Ньюкасл: Дубравка, Йедлин, Даммет, Кларк, Шер (Муто, 79), Фернандес, Мерфи (Перес, 73), Ки Сун Юн, Диаме, Ритчи, Рондон (Хоселу, 62).
Челси: Кепа, Аспиликуета, Алонсо, Рюдигер, Давид Луиз, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 79), Мората (Жиру, 65), Педро (Виллиан, 69), Азар.