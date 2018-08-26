«Валенсия» уступила «Эспаньолу» в матче чемпионата Испании, Черышев вышел на замену
ТАСС, 26 августа. «Валенсия» потерпела поражение от «Эспаньола» со счетом 0:2 в гостевом матче второго тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 26 августа. «Валенсия» потерпела поражение от «Эспаньола» со счетом 0:2 в гостевом матче второго тура чемпионата Испании по футболу.
Голы забили Эстебан Гранеро (63-я минута) и Борха Иглесиас (68). Полузащитник сборной России Денис Черышев, перешедший летом из «Вильярреала» в «Валенсию» на правах аренды, вышел на поле на замену на 64-й минуте.
«Эспаньол» занимает второе место в турнирной таблице после двух туров, набрав четыре очка, «Валенсия» с одним баллом в активе идет 15-й. В следующем туре «Эспаньол» 2 сентября сыграет в гостях с «Алавесом», в тот же день «Валенсия» проведет гостевой матч с «Леванте».
|Руби
|Марселино Гарсия Тораль
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|16
|9
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|10
|16
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)