«Валенсия» уступила «Эспаньолу» в матче чемпионата Испании, Черышев вышел на замену

Голы забили Эстебан Гранеро (63-я минута) и Борха Иглесиас (68). Полузащитник сборной России Денис Черышев, перешедший летом из «Вильярреала» в «Валенсию» на правах аренды, вышел на поле на замену на 64-й минуте.

«Эспаньол» занимает второе место в турнирной таблице после двух туров, набрав четыре очка, «Валенсия» с одним баллом в активе идет 15-й. В следующем туре «Эспаньол» 2 сентября сыграет в гостях с «Алавесом», в тот же день «Валенсия» проведет гостевой матч с «Леванте».