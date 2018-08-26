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21:58 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» уступила «Эспаньолу» в матче чемпионата Испании, Черышев вышел на замену

ТАСС, 26 августа. «Валенсия» потерпела поражение от «Эспаньола» со счетом 0:2 в гостевом матче второго тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Голы забили Эстебан Гранеро (63-я минута) и Борха Иглесиас (68). Полузащитник сборной России Денис Черышев, перешедший летом из «Вильярреала» в «Валенсию» на правах аренды, вышел на поле на замену на 64-й минуте.

«Эспаньол» занимает второе место в турнирной таблице после двух туров, набрав четыре очка, «Валенсия» с одним баллом в активе идет 15-й. В следующем туре «Эспаньол» 2 сентября сыграет в гостях с «Алавесом», в тот же день «Валенсия» проведет гостевой матч с «Леванте».

Эспаньол 2:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
26.08.2018, 19:15 основной раунд: 2-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
Руби Марселино Гарсия Тораль
Голы
62′ Эстебан Гранеро 23
68′ Борха Иглесиас (Каррилью Леу Баптистан) 7
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Дидак Вила 12
Сильва Давид Лопес 15
Родригес Хави Лопес 16
48′ Марио Эрмосо 22
Серхи Дардер 10
Марк Рока 21
Борха Иглесиас 7
80′ Эстебан Гранеро 23
Мата Виктор Санчес 4
71′ де ла Фуэнте Серхио Гарсия 9
Эрнан Перес 17
76′ Каррилью Леу Баптистан 11
Пабло Пьятти 19
13 Норберту Мурара Нету
2 Кристиано Пиччини
5 Габриэл Паулиста
12 Муктар Диакаби 30′
14 Хосе Гайя
6 Жоффре Кондогбья
8 Карлос Солер
10 Даниэль Парехо
18 Даниэль Васс 65′
11 Денис Черышев
19 Морено Родриго 74′
23 Миши Батшуайи
22 Санти Мина 67′
9 Кевин Гамейро
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 4
6 Угловые 10
16 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
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