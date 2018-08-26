Дортмундская «Боруссия» разгромила «Лейпциг» в матче чемпионата Германии по футболу
ТАСС, 26 августа. Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Лейпцигом» со счетом 4:1 в домашнем матче первого тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 26 августа. Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Лейпцигом» со счетом 4:1 в домашнем матче первого тура чемпионата Германии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Махмуд Дахуд (21-я минута), Аксель Витсель (43) и Марко Ройс (90), еще один мяч в свои ворота отправил Марсель Забитцер (40).
У проигравших отличился
Ройс забил свой 100-й гол в матчах первенства страны.
В следующем туре «Боруссия» 31 августа в гостях сыграет с «Ганновером», «Лейпциг» 2 сентября примет «Фортуну».
В другом матче игрового дня «Майнц» дома обыграл «Штутгарт» со счетом 1:0.