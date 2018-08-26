Казахстанский футболист впервые вышел в стартовом составе голландского клуба

В гостевом матче третьего тура высшей лиги Голландии против «Виллем II» Меркель отыграл все 90 минут, а его команда проиграла с разгромным счетом — 0:5. В предыдущих двух играх казахстанец выходил на замену.

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Для «Хераклеса» это поражение стало первым в сезоне. С четырьмя очками команда Меркеля идет на 11-м месте из 18 клубов, а «Виллем II» c шестью балламп поднялся на четвертую строчку.

В четвертом туре «Хераклес» 2 сентября на своем поле примет «АЗ Алкмар», который этим летом по сумме двух матчей проиграл «Кайрату» (0:2, 2:1) во втором отборочном раунде Лиги Европы.

О переходе Меркеля «Хераклес» объявил в конце июля. Его контракт рассчитан на один год и предусматривает возможность продления на еще один сезон. До игры с «Виллем II» он выходил на замену в матчах с «Ден Хааг» (4:2) и «Аяксом» (1:1).

26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровнях полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).