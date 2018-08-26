Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона1
Реал0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель2
Ренн2
Футбол. Зарубежный
21:30
Дженоа2
Эмполи1
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
21:30
Фиорентина6
Кьево1
Футбол. Зарубежный
21:30
Кальяри2
Сассуоло2
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер2
Торино2
Футбол. Зарубежный
21:30
Удинезе1
Сампдория0
Футбол. Первый дивизион
20:00
Краснодар-21
Томь1
Футбол. Зарубежный
19:30
Карпаты1
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг0
Десна2
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь2
Львов2
Футбол. Зарубежный
19:15
Эспаньол2
Валенсия0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир0
Сочи3
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив М2
Анжи1
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия Д4
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ1
Парма0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород0
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика1
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор1
Факел2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо2
Монако1
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм4
Бернли2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед1
Челси2
Футбол. Первый дивизион
17:30
Мордовия1
Чертаново2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
Зенит2
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль3
Генгам0
Футбол. Зарубежный
15:30
Уотфорд2
Кристал Пэлас1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Зенит-20
Спартак-23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Тамбов3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург1
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь1
Химки2
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск0
Луч0
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
22:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист впервые вышел в стартовом составе голландского клуба

Казахстанский полузащитник Александр Меркель впервые вышел в стартовом составе «Хераклеса», передает корреспондент Vesti.kz.

В гостевом матче третьего тура высшей лиги Голландии против «Виллем II» Меркель отыграл все 90 минут, а его команда проиграла с разгромным счетом — 0:5. В предыдущих двух играх казахстанец выходил на замену.

Читайте также
Казахстанский футболист прокомментировал свой дебют за клуб высшей лиги Голландии

Для «Хераклеса» это поражение стало первым в сезоне. С четырьмя очками команда Меркеля идет на 11-м месте из 18 клубов, а «Виллем II» c шестью балламп поднялся на четвертую строчку.

В четвертом туре «Хераклес» 2 сентября на своем поле примет «АЗ Алкмар», который этим летом по сумме двух матчей проиграл «Кайрату» (0:2, 2:1) во втором отборочном раунде Лиги Европы.

О переходе Меркеля «Хераклес» объявил в конце июля. Его контракт рассчитан на один год и предусматривает возможность продления на еще один сезон. До игры с «Виллем II» он выходил на замену в матчах с «Ден Хааг» (4:2) и «Аяксом» (1:1).

26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровнях полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).

Отметим, что Меркель, согласно официальному сайту Эредевезие, заявлен за «Хераклес» как гражданин Казахстана. Он стал вторым в истории казахстанцем в высшей лиге чемпионата Голландии — первопроходцем стал нынешний хавбек «Кайрата» Георгий Жуков, который в 2016 году забил один гол в семи матчах за «Роду».

Хераклес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский футболист провел первый полный матч за голландский клуб
Семак вернулся в Уфу. За пятой победой в пяти турах
В матче «Ньюкасл» — «Челси» два гола забиты не по правилам
Жесть в сноуборде. РФ рискует остаться без лучших спортсменок
Смолов забил первый гол за «Локомотив», чемпион снова выиграл
«Оренбург» продолжает покорять РПЛ. «Краснодар» спас ничью
Сотникова отказалась выступать в новом сезоне. Это конец?
Гран-при Бельгии: Феттель победил, на старте — мощный завал
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь