Вратаря «Тоттенхэма» лишат капитанской повязки из-за вождения в пьяном виде
Наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может лишить голкипера Уго Льориса капитанской повязки
Наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может лишить голкипера Уго Льориса капитанской повязки
По информации The Daily Mail, 31-летний голкипер уже принес публичные извинения, а клуб планирует провести внутреннее расследование и принять дисциплинарные меры.
Сообщается, что Почеттино намерен оставить француза в стартовом составе на ближайший матч с английским «Манчестер Юнайтед» 27 августа, однако передаст капитанскую повязку английскому форварду Харри Кейну.
Ранее сообщалось, что руководство английского «Тоттенхэм Хотспур» в это межсезонье пыталось приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля и его партнера по команде полузащитника Хуана Мату.