Вратаря «Тоттенхэма» лишат капитанской повязки из-за вождения в пьяном виде

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По информации The Daily Mail, 31-летний голкипер уже принес публичные извинения, а клуб планирует провести внутреннее расследование и принять дисциплинарные меры.

Сообщается, что Почеттино намерен оставить француза в стартовом составе на ближайший матч с английским «Манчестер Юнайтед» 27 августа, однако передаст капитанскую повязку английскому форварду Харри Кейну.