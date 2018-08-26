«Интер» упустил победу над «Торино», пропустив два мяча во втором тайме
Миланский «Интер» не сумел победить «Торино» в матче 2-го тура итальянской Серии А.
Миланский «Интер» не сумел победить «Торино» в матче 2-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого мяча стал полузащитник «Интера» Иван Перишич, отличившийся на 6-й минуте после передачи форварда Мауро Икарди.
До перерыва защитник Стефан де Врей удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме «Торино» забил дважды — голы на свой счёт записали нападающий Андреа Белотти и хавбек Суалихо Мейте.
В других матчах 2-го тура СПАЛ дома одержал победу над «Пармой» (1:0), «Кьево» на выезде крупно проиграл «Фиорентине» (1:6), «Дженоа» на своём поле оказался сильнее «Эмполи» (2:1), «Сампдория» в гостях уступила «Удинезе» (0:1), «Фрозиноне» и «Болонья» сыграли вничью в Турине (0:0), «Кальяри» на домашнем стадионе не сумел победить «Сассуоло» (2:2).