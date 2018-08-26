«Интер» упустил победу над «Торино», пропустив два мяча во втором тайме

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:2.

Футбол Италия 2018/2019 Тур 2, 26.08.2018, 21:30 Интер 2 Торино 2

Автором первого мяча стал полузащитник «Интера» Иван Перишич, отличившийся на 6-й минуте после передачи форварда Мауро Икарди.

До перерыва защитник Стефан де Врей удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме «Торино» забил дважды — голы на свой счёт записали нападающий Андреа Белотти и хавбек Суалихо Мейте.