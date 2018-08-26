Коман успешно перенес операцию

22-летний француз получил травму в матче 1-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (3:1). Сроки возвращения Комана не уточняются, однако отмечается, что его ждет длительное восстановление.

— Кингсли вернется еще сильнее, я в этом совершенно уверен. На этом пути мы будем его поддерживать на все 100 процентов, — заявил спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич.