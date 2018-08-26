Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Жирону»
В матче 2-го тура чемпионата Испании «Жирона» принимала на своём поле «Реал». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась волевой победой мадридской команды со счётом 4:1.
В матче 2-го тура чемпионата Испании «Жирона» принимала на своём поле «Реал». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась волевой победой мадридской команды со счётом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Карим Бензема, а ещё по голу на свой счёт записали Серхио Рамос и Гарет Бэйл. За «Жирону» точным ударом отметился Борха Гарсия. Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги одержали вторую подряд победу в новом сезоне чемпионата Испании.
Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги одержали вторую подряд победу в новом сезоне чемпионата Испании. В следующем туре «Жирона» на выезде сыграет с «Вильярреалом» (31 августа), а «Реал» примет на своём поле «Леганес» (1 сентября).
В ещё одном матче 1-го тура «Севилья» на своём поле сыграла вничью с «Вильярреалом» — 0:0.
|Эусебио Сакристан
|Хулен Лопетеги
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)