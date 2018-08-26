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01:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Жирону»

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Жирона» принимала на своём поле «Реал». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась волевой победой мадридской команды со счётом 4:1.

Источник: AFP 2018

В составе победителей дублем отметился Карим Бензема, а ещё по голу на свой счёт записали Серхио Рамос и Гарет Бэйл. За «Жирону» точным ударом отметился Борха Гарсия. Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги одержали вторую подряд победу в новом сезоне чемпионата Испании.

Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги одержали вторую подряд победу в новом сезоне чемпионата Испании. В следующем туре «Жирона» на выезде сыграет с «Вильярреалом» (31 августа), а «Реал» примет на своём поле «Леганес» (1 сентября).

В ещё одном матче 1-го тура «Севилья» на своём поле сыграла вничью с «Вильярреалом» — 0:0.

Жирона 1:4
Первый тайм: 1:1
Реал
26.08.2018, 23:15 основной раунд: 2-й тур Montilivi
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Хулен Лопетеги
Голы
16′ Гарсиа Фрейре Борха 10
4 Серхио Рамос 39′
9 Карим Бензема 52′
11 Гарет Бэйл (Франсиско Роман Иско) 59′
9 Карим Бензема (Г. Бэйл) 80′
Составы
Яссин Буну 13
65′ Марк Муньеса 20
Бернардо Эспиноса 2
Рамирес Лопес Хуанпе 15
Давид Тимор 24
Кристиан Порту 9
Алекс Гранель 6
Гарсиа Фрейре Борха 10
33′ 79′ Педро Порро 29
Франсиско Адай 11
58′ Энтони Лосано 19
Кристиан Стуани 7
71′ Пере Понс 8
Алейкс Гарсия 23
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль 67′
4 Серхио Рамос
6 Фернандес Иглесиас Начо
9 Карим Бензема 86′
8 Тони Кроос
14 Каземиру
20 Марко Асенсио
12 Марселу 60′
5 Рафаэль Варан
22 Франсиско Роман Иско 77′
10 Лука Модрич
11 Гарет Бэйл 87′
17 Лукас Васкес 88′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 8
4 Угловые 5
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
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