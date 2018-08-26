Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Жирону»

Источник: AFP 2018

В составе победителей дублем отметился Карим Бензема, а ещё по голу на свой счёт записали Серхио Рамос и Гарет Бэйл. За «Жирону» точным ударом отметился Борха Гарсия. Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги одержали вторую подряд победу в новом сезоне чемпионата Испании.

Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги одержали вторую подряд победу в новом сезоне чемпионата Испании. В следующем туре «Жирона» на выезде сыграет с «Вильярреалом» (31 августа), а «Реал» примет на своём поле «Леганес» (1 сентября).