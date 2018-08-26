Фанаты «Дженоа» на матче серии А молчали 43 минуты в память о жертвах крушения моста

Акция прошла в воскресенье в Генуе на матче серии А с «Эмполи» (2:1). На 43-й минуте зрители начали аплодировать и скандировать «Генуя, Генуя». В этот момент на электронном табло стадиона появился список с именами жертв трагедии.

В полдень 14 августа в Генуе произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета так называемого «моста Моранди» на автостраде А10. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи виадука.