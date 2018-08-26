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01:45 (мск), источник: Р-Спорт

Фанаты «Дженоа» на матче серии А молчали 43 минуты в память о жертвах крушения моста

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Фанаты «Дженоа» почтили память погибших при обрушении моста в Генуе 43 минутами тишины во время матча чемпионата Италии по футболу, сообщает АП.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Акция прошла в воскресенье в Генуе на матче серии А с «Эмполи» (2:1). На 43-й минуте зрители начали аплодировать и скандировать «Генуя, Генуя». В этот момент на электронном табло стадиона появился список с именами жертв трагедии.

В полдень 14 августа в Генуе произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета так называемого «моста Моранди» на автостраде А10. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи виадука.

Дженоа 2:1
Первый тайм: 2:0
Эмполи
26.08.2018, 21:30 основной раунд: 2-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Давиде Баллардини Аурелио Андреаццоли
Голы
6′ Кшиштоф Пентек (Д. Кришито) 9
18′ Кристиан Куаме (Д. Кришито) 11
66 Самуэль Мраз (Д. Ди Лоренцо) 90+4′
Составы
Федерико Маркетти 1
45′ Николас Сполли 2
52′ Доменико Кришито 4
Давиде Бираски 14
59′ Эрвин Зуканович 87
Соуза Орестес Калдейра Ромулу 8
Кшиштоф Пентек 9
Кристиан Куаме 11
72′ Дарко Лазович 22
Корай Гюнтер 3
81′ Оскар Хильемарк 88
Даниэль Бесса 24
54′ Горан Пандев 19
Лука Маццителли 15
21 Пьетро Терраччано
2 Джованни Ди Лоренцо
13 Лука Антонелли
26 Матиас Сильвестре 85′
32 Якоб Расмуссен
28 Леонардо Капецци
33 Раде Крунич 90+2′
11 Франческо Капуто
6 Миха Зайц 85′
8 Хамед Джуниор Траоре
18 Африйе Акуа 73′
10 Исмаэль Беннасер
20 Антонио Ла Гумина 77′
66 Самуэль Мраз
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 18
3 Удары в створ 4
3 Угловые 6
13 Фолы 16
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ливио Маринелли (Италия)
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