«Кайрат» летел 1:2, но тут вышел Андрей". Eurosport восхитился игрой Аршавина
Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над «Атырау» в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над «Атырау» в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Основной вклад в победу «Кайрата» внес Андрей Аршавин, который забил гол и сделал две голевые передачи. Причем россиянин вышел на поле на 59-й минуте при счете 1:2 в пользу «Атырау» и переломил ход игры.
Этот факт не остался не замеченным Eurosport, который отметил, что Аршавин «по-прежнему очень хорош».
«На 71-й минуте Андрей выровнял положение четким ударом в дальний угол. Затем Аршавин ассистировал Эсеоле, хотя легко мог забивать сам. И напоследок Андрей выполнил фирменный черпачок на голову все тому же Эсеоле. Появление 37-летнего россиянина не оставило шансов «Атырау», — пишет Eurosport.
Добавим, что матч с «Атырау» стал для Аршавина 100-м за «Кайрат», цвета которого он защищает с 2016 года. В текущем сезона на счету россиянина девять мячей.