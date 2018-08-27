Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Енисей
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:15
Леванте
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Рома
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Зарубежный
26.08
Жирона1
Реал4
Футбол. Зарубежный
26.08
Севилья0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
26.08
Марсель2
Ренн2
Все события
Фоторепортажи
8Юрий Жирков. Карьера в фото
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
10:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» летел 1:2, но тут вышел Андрей". Eurosport восхитился игрой Аршавина

Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над «Атырау» в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги.

Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Основной вклад в победу «Кайрата» внес Андрей Аршавин, который забил гол и сделал две голевые передачи. Причем россиянин вышел на поле на 59-й минуте при счете 1:2 в пользу «Атырау» и переломил ход игры.

Читайте также
Гол плюс ассист Аршавина помогли «Кайрату» дома обыграть «Атырау» и догнать «Астану»

Этот факт не остался не замеченным Eurosport, который отметил, что Аршавин «по-прежнему очень хорош».

«На 71-й минуте Андрей выровнял положение четким ударом в дальний угол. Затем Аршавин ассистировал Эсеоле, хотя легко мог забивать сам. И напоследок Андрей выполнил фирменный черпачок на голову все тому же Эсеоле. Появление 37-летнего россиянина не оставило шансов «Атырау», — пишет Eurosport.

Добавим, что матч с «Атырау» стал для Аршавина 100-м за «Кайрат», цвета которого он защищает с 2016 года. В текущем сезона на счету россиянина девять мячей.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Пойду за нокаутом с первого раунда". Альварес об ошибке в первом бою и козырях на реванш с Головкиным
Слухи: ЦСКА хочет купить игрока из Японии, Промеса ждут в Европе
«Ничего не оставлю»: фигуристка порвала с наследием Тутберидзе
СМИ: Экс-игрок «Зенита» близок к переходу в «Крылья Советов»
Легенда тенниса: Шарапова играет, потому что это у нее в крови
Канадская команда впервые тренировалась после гибели 16 игроков
Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Жирону» в матче Примеры
Болельщики «Дженоа» на матче серии А молчали 43 минуты
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь