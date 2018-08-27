«Кайрат» летел 1:2, но тут вышел Андрей". Eurosport восхитился игрой Аршавина

Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Основной вклад в победу «Кайрата» внес Андрей Аршавин, который забил гол и сделал две голевые передачи. Причем россиянин вышел на поле на 59-й минуте при счете 1:2 в пользу «Атырау» и переломил ход игры.

Этот факт не остался не замеченным Eurosport, который отметил, что Аршавин «по-прежнему очень хорош».

«На 71-й минуте Андрей выровнял положение четким ударом в дальний угол. Затем Аршавин ассистировал Эсеоле, хотя легко мог забивать сам. И напоследок Андрей выполнил фирменный черпачок на голову все тому же Эсеоле. Появление 37-летнего россиянина не оставило шансов «Атырау», — пишет Eurosport.