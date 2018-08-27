Футболисты минского «Динамо» не смогли победить «Гомель» в чемпионате Беларуси

Игра в Гомеле прошла в равной борьбе, но соперники не реализовали свои опасные моменты и разошлись без забитых мячей — 0:0.
Результаты других игр 19-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Витебск» — 1:1, «Смолевичи» — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Днепр» (Могилев) — 3:1, «Неман» (Гродно) — «Торпедо» (Минск) — 1:0, «Городея» — «Ислочь» — 2:0, «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0.
Сегодня футболисты «Слуцка» примут гостей из минского «Луча».
Положение в группе лидеров: БАТЭ — 45 очков (18 матчей), «Витебск» — 38 (18), «Динамо» (Минск) — 38 (18), «Шахтер» — 38 (18).