Резервисты «Астаны» в ударе и отскок «Кайрата». Обзор 24-го тура КПЛ

Первый тайм домашней встречи с «Атырау» алматинцы провели на уровне, методично раскачивая оборону гостей. И гол забили очень даже неплохой. Но после перерыва команду словно подменили. Вдобавок «нефтяники» усилиями Адениджи дважды подряд огорчили хозяев. Если в первом случае Покатилову было тяжело что-либо сделать, то во втором он обязан был выручать партнеров. Неизвестно как бы дальше сложилась игра для «Кайрата», но выход на поле Аршавина переломил ход матча. Сначала россиянин счет сравнял, затем выдал два ассиста на Эсеолу, результативные действия которого позволили южанам одержать победу со счетом 4:2.

«Кайрату» определенно нужно улучшать игру и побеждать с запасом прочности, поскольку удача — дама капризная, и в следующий раз может не повезти. При этом вратарская линия проседает, несмотря на то, что Покатилов с Плотниковым являются голкиперами сборной. Тем не менее кайратовцы продолжают гонку за чемпионство, а атыраусцы — борьбу за выживание. Отдадим должное Кумыкову, которому удалось встряхнуть команду, занимающую девятое место. При соответствующей организации игры «Атырау» сохранит прописку в премьер-лиге.

«Астана», благодаря уверенной победе над «Кызыл-Жар СК», сохранила трехочковый отрыв от «Кайрата». Действующий чемпион выставил второй состав, и резервисты не подкачали. Щеткин разразился хет-триком, а Мокин отыграл на ноль. Больше двух мячей астанчане не забивали в последних четырех турах. Теперь подопечные Бабаяна могут сосредоточиться на подготовке к ответной встрече с АПОЭЛом в ЛЕ. В свою очередь «Кызыл-Жар СК» потерпел второе поражение подряд и остался на предпоследней, 11-й строчке.

«Актобе» и «Жетысу» выдали захватывающий по накалу поединок. Причем талдыкорганцы в результате удаления Ибраева играли вдесятером с 56-й минуты, что не помешало им при счете 1:0 забить второй мяч. В дальнейшем «красно-белые» отыгрались, но в итоге умудрились проиграть семиреченцам в большинстве. Таким образом прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия актюбинцев. Плюс позволили «Жетысу» подняться с шестой строчки на пятую и обойти себя в турнирной таблице. Наверняка, в «Актобе» сделают выводы, так как команда выдала не самую лучшую игру по своему качеству.

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«Иртыш» не смог победить в 11-й игре подряд, зато прервал «сухую» серию поражений из трех матчей. Правда, павлодарцы были очень близки к победе во встрече с «Шахтером». Как говорится в таких случаях, не дотерпели — ответный мяч пропустили с пенальти за семь минут до конца основного времени. Как итог, упустили возможность покинуть подвал таблицы. Карагандинцы, в общем-то, недалеко ушли — десятое место, и всего один балл отделяет клубов друг от друга.

«Тобол» и «Кайсар» не выявили сильнейшего и остались при своих. Костанайцы — на третьем месте, кызылординцы — на седьмом. Результат, конечно же, больше устроил гостей, в то время как отрыв «Тобола» от «Ордабасы» сократился до шести пунктов.

Шымкентцы в родных стенах не без труда одолели «Акжайык». Исход встречи предрешил автогол Шаихова на 28-й минуте, а до этого украинский легионер гостей Ткачук не реализовал пенальти. Так или иначе, «Ордабасы» прервал безвыигрышную серию из четырех игр и отстоял четвертую позицию в таблице, уральский клуб — восьмой.