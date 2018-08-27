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12:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар дал согласие на переход в «Реал»?

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к уходу из клуба, утверждает Football Espana.

Источник: Reuters

По информации источника, 26-летний бразилец дал согласие на переход в «Реал». Утверждается, что стороны уже согласовали условия личного контракта форварда.

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Планируется, что Неймар станет игроком «королевского клуба» летом 2019 года — испанцы заплатят за нападающего 300 миллионов евро, что может стать новым рекордом среди футбольных трансферов. На данный момент это достижение принадлежит тому же Неймару, который летом 2017 года перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что «Реал» следит за ситуацией вокруг возможных санкций в отношении «ПСЖ» со стороны УЕФА из-за нарушений финансового fair play.

По данным испанской прессы, международная организация может вынудить французский клуб продать одного из двух дорогостоящих игроков — Неймара или Кильяна Мбаппе, а также пойти на резкое сокращение расходов на покупку новых футболистов. Если действующий чемпион Франции не примет предложенный вариант, ему будет грозить либо очень крупный штраф, либо запрет на трансферную деятельность.

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