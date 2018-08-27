«Чемпиона догнали». Интересные факты 24-го тура КПЛ

— У каждой из команд в активе по 49 мячей.

— При этом оборона столичного клуба осталась самой надежной в КПЛ, в ее пассиве всего 13 пропущенных мячей. Беспроигрышная серия «Астаны» достигла десяти матчей.

— Самая «дырявая» защита у «Ордабасы» — 37 пропущенных голов. Самая «беззубая» атака у «Кызыл-Жар СК» и «Шахтер» — 17 забитых мячей.

— «Кайсар» является самой компромиссной командой чемпионата, на ее счету больше всего ничьих — десять.

— «Ордабасы» в домашнем матче с «Акжайыком» прервал безвыигрышную серию из четырех игр.

— «Жетысу» впервые одержал две победы подряд в премьер-лиге, тогда как у «Актобе» прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия.

— В гостевой встрече с «Кайратом» серия из трех побед подряд прервалась и у «Атырау».

— «Шахтер» пятую игру кряду завершил вничью, а безвыигрышная серия карагандинского клуба выросла до восьми туров. Также долгое время не может победить «Иртыш» — 11 игр и «Акжайык» — пять матчей.

— Матч «Кайрат» — «Атырау» (4:2) стал самым результативным в туре.

— Самая высокая посещаемость была зафиксирована на встрече «Актобе» и «Жетысу» (9000 болельщиков). Меньше всего зрителей посетили игру «Астаны» с «Кызыл-Жар СК» (1200).

— Полузащитник «Актобе» Маркос Пиззелли с 15 голами удержал лидерство в гонке бомбардиров, всего на один мяч от него отстал форвард «Кайрата» Адерионсола Эсеола. Тройку с десятью точными ударами замкнул еще один кайратовец Исаэль Барбоза.