СМИ: Тьерри Анри отказался возглавить футбольный клуб «Бордо»

Источник: Reuters

Главный тренер «Бордо» Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес руководства клуба за продажу футболиста Гаэтана Лаборда в «Монпелье» без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Ранее радиостанция RMC сообщала, что Анри дал согласие на работу в «Бордо».

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Как сообщают источники, Анри обеспокоен нехваткой средств в клубе и ясности в вопросе владельцев клуба. В данный момент идут переговоры о покупке клуба инвестиционным фондом из Майами General American Capital Partners.

Летом Анри оставил работу аналитиком на английском телеканале Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере. Ранее сообщалось, что 41-летний Анри может возглавить сборную Египта. Также летом ходили слухи о возможном назначении француза в английскую «Астон Виллу». С 2016 года Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали.