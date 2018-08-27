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15:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Тьерри Анри отказался возглавить футбольный клуб «Бордо»

ТАСС, 27 августа. Бывший нападающий сборной Франции, лондонского «Арсенала» и испанской «Барселоны» Тьерри Анри отказался стать главным тренером французского футбольного клуба «Бордо». Об этом сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на свои источники.

Источник: Reuters

Главный тренер «Бордо» Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес руководства клуба за продажу футболиста Гаэтана Лаборда в «Монпелье» без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Ранее радиостанция RMC сообщала, что Анри дал согласие на работу в «Бордо».

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Как сообщают источники, Анри обеспокоен нехваткой средств в клубе и ясности в вопросе владельцев клуба. В данный момент идут переговоры о покупке клуба инвестиционным фондом из Майами General American Capital Partners.

Летом Анри оставил работу аналитиком на английском телеканале Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере. Ранее сообщалось, что 41-летний Анри может возглавить сборную Египта. Также летом ходили слухи о возможном назначении француза в английскую «Астон Виллу». С 2016 года Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали.

В качестве игрока Анри выступал за такие команды, как «Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселона», он становился чемпионом Франции (сезон-1996/97), Англии (2001/02, 2003/04), Испании (2008/09, 2009/10), обладателем Кубков этих стран и победителем Лиги чемпионов (2008/09). В составе сборной Франции он завоевывал золотые медали чемпионата мира (1998), чемпионата Европы (2000) и Кубка конфедераций (2003), за национальную команду Франции Анри сыграл 123 матча и забил 51 гол.

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