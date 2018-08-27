СМИ: Абрамович хочет продать «Челси» за сумму не менее 2,5 млрд фунтов
Российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов долларов.
Российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов долларов.
Как сообщает The Times, Абрамович рассмотрит возможность продажи лондонского клуба за сумму не менее 2,5 млрд фунтов.
Отмечается, что российский бизнесмен не намерен активно работать по продаже клуба, несмотря на многочисленные предложения. Ранее Абрамович отказал миллиардеру Джиму Ратклиффу в продаже «Челси».