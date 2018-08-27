Бывший нападающий казахстанского клуба продолжит карьеру в Северной Африке
Ивуарский нападающий Идрисса Куяте подписал контракт с тунисским клубом «Монастир», передает корреспондент Vesti.kz.
Ивуарский нападающий Идрисса Куяте подписал контракт с тунисским клубом «Монастир», передает корреспондент Vesti.kz.
Последним клубом 27-летнего игрока был «Акжайык», в расположение которого он прибыл в летнее трансферное окно. За уральский клуб сыграл всего три матча, в которых исключительно выходил на замену, проведя на поле в общей сложности 21 минуту. Результативными действиями не отметился.
До переезда в КПЛ выступал за действующий чемпион Ливана «Аль-Ахед» из Бейрута. На родине занимался в академии клуба «Мимозас», но первой профессиональной командой стал «Африка Спортс» из Абиджана. При этом бельгийский «Гент» был первым европейским клубом в карьере Куяте.
В 2013 году ивуариец становился чемпионом Туниса в составе клуба «Сфаксьен» и обладателем второго по значимости африканского клубного турнира — Кубка конфедераций. Также нападающий играл в чемпионате Беларуси за брестское «Динамо».
Чемпионат Туниса-2018/2019 стартовал 18 августа, сыгран всего один тур, в котором «Монастир» на своем поле уступил «Стад Тунизье» — 1:2. В высшей лиге участвуют 14 клубов.