Бывший нападающий казахстанского клуба продолжит карьеру в Северной Африке

Последним клубом 27-летнего игрока был «Акжайык», в расположение которого он прибыл в летнее трансферное окно. За уральский клуб сыграл всего три матча, в которых исключительно выходил на замену, проведя на поле в общей сложности 21 минуту. Результативными действиями не отметился.

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До переезда в КПЛ выступал за действующий чемпион Ливана «Аль-Ахед» из Бейрута. На родине занимался в академии клуба «Мимозас», но первой профессиональной командой стал «Африка Спортс» из Абиджана. При этом бельгийский «Гент» был первым европейским клубом в карьере Куяте.

В 2013 году ивуариец становился чемпионом Туниса в составе клуба «Сфаксьен» и обладателем второго по значимости африканского клубного турнира — Кубка конфедераций. Также нападающий играл в чемпионате Беларуси за брестское «Динамо».