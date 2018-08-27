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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Аршавин обошел лидера «Астаны» по ассистам в своем лучшем сезоне за «Кайрат»

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин вырвался в лидеры по ассистам после 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

В домашнем матче с «Атырау» Аршавин забил гол и отдал две результативные передачи Адеринсоле Эсеоле и тем самым помог алматинскому клубу одержать волевую победу со счетом 4:2. Эта игра стала для россиянина сотой за «Кайрат».

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В активе Аршавина уже 15 ассистов в КПЛ-2018. Таким образом он сместил с первой строчки хорватского легионера «Астаны» Марина Томасова, на счету которого 14 голевых передач. Тройку лучших распасовщиков замкнул футболист «Актобе» и лучший бомбардир нынешнего чемпионата Маркос Пиззелли — 15 голов и девять ассистов.

Стоит отметить, что Аршавин проводит свой лучший сезон в КПЛ с момента перехода в «Кайрат» в 2016 году. В дебютном сезоне за алматинцев россиянин забил восемь голов и отдал семь голевых передач, в 2017-м в его активе было семь голов и десять ассистов, а в текущем чемпионате, кроме 15 пасов, он девять раз поражал ворота соперников.

Добавим, что из-за официальных дат ФИФА в казахстанском чемпионате наступил трехнедельный перерыв. При этом 16 сентября пройдут матчи 26-го тура, поскольку 25-й перенесен на 26 сентября.

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