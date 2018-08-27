Аршавин обошел лидера «Астаны» по ассистам в своем лучшем сезоне за «Кайрат»

В домашнем матче с «Атырау» Аршавин забил гол и отдал две результативные передачи Адеринсоле Эсеоле и тем самым помог алматинскому клубу одержать волевую победу со счетом 4:2. Эта игра стала для россиянина сотой за «Кайрат».

В активе Аршавина уже 15 ассистов в КПЛ-2018. Таким образом он сместил с первой строчки хорватского легионера «Астаны» Марина Томасова, на счету которого 14 голевых передач. Тройку лучших распасовщиков замкнул футболист «Актобе» и лучший бомбардир нынешнего чемпионата Маркос Пиззелли — 15 голов и девять ассистов.

Стоит отметить, что Аршавин проводит свой лучший сезон в КПЛ с момента перехода в «Кайрат» в 2016 году. В дебютном сезоне за алматинцев россиянин забил восемь голов и отдал семь голевых передач, в 2017-м в его активе было семь голов и десять ассистов, а в текущем чемпионате, кроме 15 пасов, он девять раз поражал ворота соперников.