СМИ: «ПСЖ» может пожаловаться на «Барселону» в ФИФА из-за ситуации с Рабьо

Как отмечает издание, парижане утверждают, что руководители «сине-гранатовых» вели переговоры с агентами игрока французской команды, что запрещено делать раньше, чем за полгода до истечения срока контракта (соглашение Рабьо с парижанами истекает в июне 2019 года — прим. РИА Новости). «ПСЖ» считает действия «Барселоны» незаконными.

Каталонский клуб настаивает на том, что два сотрудника в июле отправились в Париж, чтобы проинформировать «ПСЖ» об интересе к 23-летнему Рабьо. Несмотря на это, представители французского клуба считают, что этого было недостаточно, поскольку уверены, что у французского хавбека есть договоренность о переходе в «Барселону» следующим летом.