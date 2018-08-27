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18:38 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «ПСЖ» может пожаловаться на «Барселону» в ФИФА из-за ситуации с Рабьо

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» официально уведомил испанскую «Барселону», что может обратиться в ФИФА из-за ситуации с потенциальным трансфером полузащитника Адриена Рабьо, сообщает sport.es.

Источник: Reuters

Как отмечает издание, парижане утверждают, что руководители «сине-гранатовых» вели переговоры с агентами игрока французской команды, что запрещено делать раньше, чем за полгода до истечения срока контракта (соглашение Рабьо с парижанами истекает в июне 2019 года — прим. РИА Новости). «ПСЖ» считает действия «Барселоны» незаконными.

Каталонский клуб настаивает на том, что два сотрудника в июле отправились в Париж, чтобы проинформировать «ПСЖ» об интересе к 23-летнему Рабьо. Несмотря на это, представители французского клуба считают, что этого было недостаточно, поскольку уверены, что у французского хавбека есть договоренность о переходе в «Барселону» следующим летом.

В прошлом сезоне Рабьо провел 50 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил пять голов.

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