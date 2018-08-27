«Актобе» извинился за неприличный жест своего футболиста после гола
Клуб объяснил, почему игрок праздновал мяч именно таким образом.
Клуб объяснил, почему игрок праздновал мяч именно таким образом.
Футбольный клуб «Актобе» через официальный сайт извинился за своего бразильского нападающего Рейналдо, который показал неприличный жест в матче с «Жетысу».
Игра 24-го тура казахстанской
В «Актобе» объяснили жест Рейналдо и отметили, что впредь подобные ситуации допускаться не будут.
«Зная, что за матчем наблюдало девять тысяч зрителей с трибун и десятки тысяч любителей футбола с экранов телевизоров в прямом эфире, мы понимаем, что данный проступок не красит ни игрока, ни наш клуб.
В связи с этим ФК «Актобе» приносит извинения перед всеми своими болельщиками и любителями футбола Казахстана.
Сам футболист объяснил свой поступок тем, что накануне матча заключил пари с одним из партнеров по команде, что сможет отличиться в этом матче. После забитого им гола, к тому же, сравняв счет, Рейналдо не сдержал эмоций и позволил себе неприличный жест в адрес партнера по команде, в чем сам футболист искренне раскаивается.
С Силвой Рейналдо, как и со всеми остальными игроками, проведена соответствующая беседа, и мы надеемся, что больше таких случаев со стороны футболистов «красно-белых» не будет, — говорится в заявлении «Актобе».
В прошедшем матче необычно праздновал первый гол и украинский нападающий «Жетысу» Руслан Степанюк, который в итоге оформил дубль.
Отметим, что 29-летний Рейналдо перешел в «Актобе» перед началом текущего сезона. На его счету пять мячей и одна голевая передача в 25 матчах КПЛ, а его клуб с 29 баллами занимает шестое место.