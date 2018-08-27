«Актобе» извинился за неприличный жест своего футболиста после гола

Футбольный клуб «Актобе» через официальный сайт извинился за своего бразильского нападающего Рейналдо, который показал неприличный жест в матче с «Жетысу».

Игра 24-го тура казахстанской премьер-лиги проходила 25 августа в Актобе и завершилась со счетом 3:2 в пользу талдыкурганцев. На 85-й минуте вышедший на замену Рейналдо забил второй мяч своей команды и показал средний палец. При этом бразилец снял футболку, за что получил желтую карточку.

В «Актобе» объяснили жест Рейналдо и отметили, что впредь подобные ситуации допускаться не будут.

«Зная, что за матчем наблюдало девять тысяч зрителей с трибун и десятки тысяч любителей футбола с экранов телевизоров в прямом эфире, мы понимаем, что данный проступок не красит ни игрока, ни наш клуб.

В связи с этим ФК «Актобе» приносит извинения перед всеми своими болельщиками и любителями футбола Казахстана.

Сам футболист объяснил свой поступок тем, что накануне матча заключил пари с одним из партнеров по команде, что сможет отличиться в этом матче. После забитого им гола, к тому же, сравняв счет, Рейналдо не сдержал эмоций и позволил себе неприличный жест в адрес партнера по команде, в чем сам футболист искренне раскаивается.

С Силвой Рейналдо, как и со всеми остальными игроками, проведена соответствующая беседа, и мы надеемся, что больше таких случаев со стороны футболистов «красно-белых» не будет, — говорится в заявлении «Актобе».

В прошедшем матче необычно праздновал первый гол и украинский нападающий «Жетысу» Руслан Степанюк, который в итоге оформил дубль.