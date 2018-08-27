Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома1
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте0
Сельта2
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Премьер-лига
17:30
Енисей1
Крылья Советов0
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо З
Янг Бойз
Все события
Фоторепортажи
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
21:32 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Реале» пожаловались на отсутствие Роналду

Защитник мадридского «Реала» Марсело оценил игру команды после ухода нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Football Espana.

Источник: Reuters

«Конечно, нам не хватает Криштиану. Он лучший игрок в мире. Но Гарет Бэйл и Карим Бензема тоже хорошие футболисты», — заявил Марсело.

Читайте также
Команды, которые больше всего изменились летом. «Реал»

Футболист также поделился мнением о победе над «Жироной» (4:1). «Честно говоря, был удивлен заменой (вместо Марсело во втором тайме вышел Рафаэль Варан — прим. “Ленты.ру”). Но я уважаю решение тренера. Мы на правильном пути. Уверен, будем прогрессировать с каждым матчем. Мы провели хорошую игру и взяли три очка», — отметил он.

После ухода Роналду посещаемость матчей мадридцев снизилась. Матч первого тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» посетило всего 48 446 зрителей. Это худший показатель клуба за 10 лет.

Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» 10 июля. Португалец играл за мадридский клуб с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
Пять вещей, которые удивили в первом списке Черчесова после ЧМ
КХЛ перейдет на двухочковую систему, как в НХЛ. Это ошибка
УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три матча
Хоккейного вратаря из РФ признали лучшим в сильнейшей лиге мира
«Реал» объявил о переходе Лунина на правах аренды в «Леганес»
«Енисей» одержал первую в истории победу в РПЛ
«Манчестер Юнайтед» принимает «Тоттенхэм» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь