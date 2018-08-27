В «Реале» пожаловались на отсутствие Роналду
Защитник мадридского «Реала» Марсело оценил игру команды после ухода нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Football Espana.
Защитник мадридского «Реала» Марсело оценил игру команды после ухода нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Football Espana.
«Конечно, нам не хватает Криштиану. Он лучший игрок в мире. Но Гарет Бэйл и Карим Бензема тоже хорошие футболисты», — заявил Марсело.
Футболист также поделился мнением о победе над «Жироной» (4:1). «Честно говоря, был удивлен заменой (вместо Марсело во втором тайме вышел Рафаэль Варан — прим. “Ленты.ру”). Но я уважаю решение тренера. Мы на правильном пути. Уверен, будем прогрессировать с каждым матчем. Мы провели хорошую игру и взяли три очка», — отметил он.
После ухода Роналду посещаемость матчей мадридцев снизилась. Матч первого тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» посетило всего 48 446 зрителей. Это худший показатель клуба за 10 лет.
Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» 10 июля. Португалец играл за мадридский клуб с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.