«Реал» объявил о переходе Лунина на правах аренды в «Леганес»

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» этим летом. Трансфер игрока обошёлся «сливочным» в сумму около € 14 млн, включая бонусы. Лунин ещё не успел дебютировать за свою новую команду в официальных матчах. До перехода в «Реал» на украинского голкипера претендовали многие европейские клубы, среди которых «Ливерпуль», «Интер» и «Наполи».