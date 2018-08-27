Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома1
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте0
Сельта2
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Премьер-лига
17:30
Енисей1
Крылья Советов0
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо З
Янг Бойз
Все события
Фоторепортажи
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
22:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» объявил о переходе Лунина на правах аренды в «Леганес»

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Андрея Лунина на правах аренды в «Леганес».

Источник: Reuters

Украинец проведёт в команде из пригорода Мадрида этот сезон.

Ранее сообщалось, что Луниным помимо «Леганеса» интересуются «Вальядолид», «Эльче» и «Райо Вальекано». Все перечисленные клубы, по сообщениям СМИ, хотели арендовать 19-летнего вратаря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» этим летом. Трансфер игрока обошёлся «сливочным» в сумму около € 14 млн, включая бонусы. Лунин ещё не успел дебютировать за свою новую команду в официальных матчах. До перехода в «Реал» на украинского голкипера претендовали многие европейские клубы, среди которых «Ливерпуль», «Интер» и «Наполи».

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Леганес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Александр Емельяненко показал фото из больницы. Кто его так?
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
Пять вещей, которые удивили в первом списке Черчесова после ЧМ
КХЛ перейдет на двухочковую систему, как в НХЛ. Это ошибка
УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три матча
Хоккейного вратаря из РФ признали лучшим в сильнейшей лиге мира
«Енисей» одержал первую в истории победу в РПЛ
«Манчестер Юнайтед» принимает «Тоттенхэм» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь