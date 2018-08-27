«Реал» объявил о переходе Лунина на правах аренды в «Леганес»
Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Андрея Лунина на правах аренды в «Леганес».
Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Андрея Лунина на правах аренды в «Леганес».
Украинец проведёт в команде из пригорода Мадрида этот сезон.
Ранее сообщалось, что Луниным помимо «Леганеса» интересуются «Вальядолид», «Эльче» и «Райо Вальекано». Все перечисленные клубы, по сообщениям СМИ, хотели арендовать 19-летнего вратаря.
Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» этим летом. Трансфер игрока обошёлся «сливочным» в сумму около € 14 млн, включая бонусы. Лунин ещё не успел дебютировать за свою новую команду в официальных матчах. До перехода в «Реал» на украинского голкипера претендовали многие европейские клубы, среди которых «Ливерпуль», «Интер» и «Наполи».