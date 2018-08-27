«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью в чемпионате Италии, Ригони сделал дубль

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Хавьер Пасторе (2-я минута), Алессандро Флоренци (60) и Костас Манолас (82). У гостей отличились Тимоти Кастань (19) и Эмилиано Ригони (22, 38), который был арендован «Аталантой» у петербургского «Зенита» до конца текущего сезона.

Теперь на счету обеих команд после двух туров по четыре набранных очка.