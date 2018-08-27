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00:22 (мск), источник: ТАСС

«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью в чемпионате Италии, Ригони сделал дубль

ТАСС, 27 августа. «Рома» сыграла вничью с «Аталантой» со счетом 3:3 в домашнем матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

В составе хозяев забитыми мячами отметились Хавьер Пасторе (2-я минута), Алессандро Флоренци (60) и Костас Манолас (82). У гостей отличились Тимоти Кастань (19) и Эмилиано Ригони (22, 38), который был арендован «Аталантой» у петербургского «Зенита» до конца текущего сезона.

Теперь на счету обеих команд после двух туров по четыре набранных очка.

В следующем матче «Рома» 31 августа в гостях сыграет с «Миланом», «Аталанта» 2 сентября примет на домашнем стадионе «Кальяри».

Рома 3:3
Первый тайм: 1:3
Аталанта
27.08.2018, 21:30 основной раунд: 2-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Джанпьеро Гасперини
Голы
2′ Хавьер Пасторе (Дженгиз Юндер) 27
60′ Алессандро Флоренци (Э. Джеко) 24
82′ Константинос Манолас 44
21 Тимоти Кастань 19′
  Эмилиано Ариэль Ригони (Д. Сапата) 22′
  Эмилиано Ариэль Ригони (М. Пашалич) 38′
Составы
Робин Ольсен 1
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Даниэле Де Росси 16
Хавьер Пасторе 27
Эдин Джеко 9
Дженгиз Юндер 17
73′ Алессандро Флоренци 24
Патрик Шик 14
45′ Бриан Кристанте 4
58′ Стивен Н`Зонзи 42
45′ Лоренцо Пеллегрини 7
Джастин Клюйверт 34
95 Пьерлуиджи Голлини
6 Хосе Луис Паломино
19 Берат Джимсити 81′
21 Тимоти Кастань
53 Али Аднан
88 Марио Пашалич
24 Эмилиано Ариэль Ригони
91 Дуван Сапата
23 Джанлука Манчини 64′
2 Рафаэл Толой 82′
4 Лука Вальцания 54′
15 Мартен де Рон
22 Маттео Пессина 50′
33 Ханс Хатебур
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 23
10 Удары в створ 6
3 Угловые 11
9 Фолы 13
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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