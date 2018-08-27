«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью в чемпионате Италии, Ригони сделал дубль
ТАСС, 27 августа. «Рома» сыграла вничью с «Аталантой» со счетом 3:3 в домашнем матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 27 августа. «Рома» сыграла вничью с «Аталантой» со счетом 3:3 в домашнем матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Хавьер Пасторе (2-я минута), Алессандро Флоренци (60) и Костас Манолас (82). У гостей отличились Тимоти Кастань (19) и Эмилиано Ригони (22, 38), который был арендован «Аталантой» у петербургского «Зенита» до конца текущего сезона.
Теперь на счету обеих команд после двух туров по четыре набранных очка.
В следующем матче «Рома» 31 августа в гостях сыграет с «Миланом», «Аталанта» 2 сентября примет на домашнем стадионе «Кальяри».
|Эусебио Ди Франческо
|Джанпьеро Гасперини
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|23
|10
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|11
|9
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Микаэль Фаббри (Италия)