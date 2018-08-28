«Валенсия» достигла договоренности с «ПСЖ» по трансферу Гедеша

Отмечается, что стороны пришли к соглашению, и во вторник, 28 августа, 21-летний футболист заключит контракт с испанским клубом. Другие подробности сделки пока не разглашаются.

В прошлом сезоне Гедеш выступал за «Валенсию» на правах аренды. В минувшем сезоне Гедеш провёл 33 матча в Примере, забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач. Форвард попал в итоговую заявку сборной Португалии на чемпионат мира, но не смог проявить себя.