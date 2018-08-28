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00:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» достигла договоренности с «ПСЖ» по трансферу Гедеша

«Валенсия» и «Пари Сен-Жермен» достигли договорённости по трансферу португальского нападающего Гонсалу Гедеша, сообщает пресс-служба испанской команды.

Источник: Reuters

Отмечается, что стороны пришли к соглашению, и во вторник, 28 августа, 21-летний футболист заключит контракт с испанским клубом. Другие подробности сделки пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в услугах португальского форварда заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Гедеш выступал за «Валенсию» на правах аренды. В минувшем сезоне Гедеш провёл 33 матча в Примере, забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач. Форвард попал в итоговую заявку сборной Португалии на чемпионат мира, но не смог проявить себя.

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