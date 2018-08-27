«Тоттенхэм» уничтожил «МЮ», Моуринью приблизился к отставке
«Шпоры» разорвали в клочья команду Особенного.
«Шпоры» разорвали в клочья команду Особенного.
Самое обсуждаемое из жизни «МЮ», если не считать разговоров о будущем Жозе Моуринью, конфликт Особенного с Погба. Горячая тема применительно к «Тоттенхэму» — попытки «ПСЖ» приобрести Эриксена (парижане эту информацию опровергают). Но как датчанин, так и француз начали игру в стартовом составе, а Моуринью и уважающий португальца Маурисио Покеттино заключили друг друга в объятия. А еще аргентинец тепло относится к своему вратарю Ллорису, поэтому чемпион мира, попавшийся на днях за вождение в нетрезвом виде, сохранил не только место в составе, но и капитанскую повязку.
Возможно,
Дрогнул в итоге самый эмоционально неустойчивый игрок «Тоттенхэма» Роуз, выдавший авантюрную передачу своему голкиперу. Первым к мячу успел Лукаку, пробросил его мимо Ллориса и ударил… вдоль уже беззащитных ворот. Промах, конечно, получился обиднейшим, но главное, что в сравнении с провальным матчем с «Брайтоном» манчестерцы просто летали по полю и здорово двигали мяч. Предположить, что все закончится крахом, было невозможно.
Хотя, ошибки никуда не исчезли, и Матич едва не организовал гол в собственные ворота, став жертвой отбора со стороны Эриксена. Но, как выяснилось, меньше всего этого ждал Алли. Полузащитник, обычно стремительно принимающий решения, затянул с пасом на открывшегося в центре штрафной Кейна и, потеряв скорость, уперся в Смоллинга. Получилась отличная характеристика атакующей беззубости «Тоттенхэма», который только к 39-й минуте усилиями Эриксена напомнил: де Хеа
Привычный футбол «шпор» можно было увидеть только в последней пятиминутке первого тайма, но,
Эриксен в эти минуты разрывал левый фланг соперника и в итоге воспользовался тем, что Эррера
Эрреру моментально поменяли на опального Алексиса Санчеса, Феллаини вышел вместо подсевшего Матича, а еще
Тот, в свою очередь, пытался давить, но забить не мог. При 0:1 Лллорис сложился, потянув из угла удар Лукаку. При 0:2 скидку бельгийца испортил запустивший мяч на трибуну Лингард. Им бы поучиться реализации у Лукаса, унизившего оборону «МЮ» сольным проходом и сделавшего отставку Моуринью почти осязаемой. А Покеттино напомнил соотечественника Диего Симеоне не только костюмом, но и беспощадностью по отношению к сопернику. Ни одна команда в эпоху Моуринью не забивал «дьяволам» на их поле три мяча. Похоже, время Жозе ушло. По крайней мере, в нынешнем «МЮ».
|Манчестер Юнайтед
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0:3
Первый тайм: 0:0
|Тоттенхэм Хотспур
|Жозе Моуринью
|Маурисио Покеттино
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)