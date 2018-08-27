«Тоттенхэм» уничтожил «МЮ», Моуринью приблизился к отставке

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Ллорис все еще капитан

Самое обсуждаемое из жизни «МЮ», если не считать разговоров о будущем Жозе Моуринью, конфликт Особенного с Погба. Горячая тема применительно к «Тоттенхэму» — попытки «ПСЖ» приобрести Эриксена (парижане эту информацию опровергают). Но как датчанин, так и француз начали игру в стартовом составе, а Моуринью и уважающий португальца Маурисио Покеттино заключили друг друга в объятия. А еще аргентинец тепло относится к своему вратарю Ллорису, поэтому чемпион мира, попавшийся на днях за вождение в нетрезвом виде, сохранил не только место в составе, но и капитанскую повязку.

Возможно, кого-то это удивило даже больше, чем превращение Эрреры в третьего центрального защитника. Многие прочили туда не испанца, а вернувшегося в строй Матича. Серб, один из шести футболистов, впервые в сезоне попавших в стартовый состав «МЮ», проводил юбилейный — 50-й матч в форме «красных дьяволов». Именно Матич стал одной из движущих сил включенного хозяевами прессинга, которым «шпор» накрывали уже у собственной штрафной.

Почти безработный Де Хеа

Дрогнул в итоге самый эмоционально неустойчивый игрок «Тоттенхэма» Роуз, выдавший авантюрную передачу своему голкиперу. Первым к мячу успел Лукаку, пробросил его мимо Ллориса и ударил… вдоль уже беззащитных ворот. Промах, конечно, получился обиднейшим, но главное, что в сравнении с провальным матчем с «Брайтоном» манчестерцы просто летали по полю и здорово двигали мяч. Предположить, что все закончится крахом, было невозможно.

Хотя, ошибки никуда не исчезли, и Матич едва не организовал гол в собственные ворота, став жертвой отбора со стороны Эриксена. Но, как выяснилось, меньше всего этого ждал Алли. Полузащитник, обычно стремительно принимающий решения, затянул с пасом на открывшегося в центре штрафной Кейна и, потеряв скорость, уперся в Смоллинга. Получилась отличная характеристика атакующей беззубости «Тоттенхэма», который только к 39-й минуте усилиями Эриксена напомнил: де Хеа все-таки есть в воротах, а не отправился попить кофе ввиду полного отсутствия работы.

Августовский Кейн

Привычный футбол «шпор» можно было увидеть только в последней пятиминутке первого тайма, но, наконец-то проснувшись, гости не уснули заново в перерыве. Игра пошла интереснейшая — атака на атаку. И убийственная для «МЮ». Августовский бомбардир Кейн — что-то новое и непривычное. В данном случае — для Джоунса, который проиграл Харри воздушную дуэль и преобразовал подачу Триппьера с углового в попадание в верхний угол. Есть первый гол бомбардира нации на «Олд Траффорд» и место в двадцатке лучших снайперов в истории АПЛ (110 мячей)!

Эриксен в эти минуты разрывал левый фланг соперника и в итоге воспользовался тем, что Эррера все-таки не защитник. Не обладая специфическими навыками, испанец не успевал выходить вперед, и офсайдная ловушка манкунианцев оказалась дырявой. Андер настолько растерялся, что еще и не успел накрыть расстрелявшего ворота Лукаса Моуру, а «Олд Траффорд» запел про скорое увольнение Моуринью.

Долой комплексы

Эрреру моментально поменяли на опального Алексиса Санчеса, Феллаини вышел вместо подсевшего Матича, а еще кем-то усилить атаку было нельзя из-за травмы Джоунса. Вышедший же вместо него Линделеф сразу разжег пожар, отправив Алли один на один с вдруг вспомнившим о роли спасателя де Хеа. Забив в Манчестере впервые с января 2014 года и прервав длившуюся 433 минуты «засуху», «Тоттенхэм» мигом избавился от комплекса четырех кряду поражений на поле «Юнайтед».