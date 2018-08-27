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01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тоттенхэм» уничтожил «МЮ», Моуринью приблизился к отставке

«Шпоры» разорвали в клочья команду Особенного.

Источник: Reuters

Ллорис все еще капитан

Самое обсуждаемое из жизни «МЮ», если не считать разговоров о будущем Жозе Моуринью, конфликт Особенного с Погба. Горячая тема применительно к «Тоттенхэму» — попытки «ПСЖ» приобрести Эриксена (парижане эту информацию опровергают). Но как датчанин, так и француз начали игру в стартовом составе, а Моуринью и уважающий португальца Маурисио Покеттино заключили друг друга в объятия. А еще аргентинец тепло относится к своему вратарю Ллорису, поэтому чемпион мира, попавшийся на днях за вождение в нетрезвом виде, сохранил не только место в составе, но и капитанскую повязку.

Возможно, кого-то это удивило даже больше, чем превращение Эрреры в третьего центрального защитника. Многие прочили туда не испанца, а вернувшегося в строй Матича. Серб, один из шести футболистов, впервые в сезоне попавших в стартовый состав «МЮ», проводил юбилейный — 50-й матч в форме «красных дьяволов». Именно Матич стал одной из движущих сил включенного хозяевами прессинга, которым «шпор» накрывали уже у собственной штрафной.

Почти безработный Де Хеа

Дрогнул в итоге самый эмоционально неустойчивый игрок «Тоттенхэма» Роуз, выдавший авантюрную передачу своему голкиперу. Первым к мячу успел Лукаку, пробросил его мимо Ллориса и ударил… вдоль уже беззащитных ворот. Промах, конечно, получился обиднейшим, но главное, что в сравнении с провальным матчем с «Брайтоном» манчестерцы просто летали по полю и здорово двигали мяч. Предположить, что все закончится крахом, было невозможно.

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Хотя, ошибки никуда не исчезли, и Матич едва не организовал гол в собственные ворота, став жертвой отбора со стороны Эриксена. Но, как выяснилось, меньше всего этого ждал Алли. Полузащитник, обычно стремительно принимающий решения, затянул с пасом на открывшегося в центре штрафной Кейна и, потеряв скорость, уперся в Смоллинга. Получилась отличная характеристика атакующей беззубости «Тоттенхэма», который только к 39-й минуте усилиями Эриксена напомнил: де Хеа все-таки есть в воротах, а не отправился попить кофе ввиду полного отсутствия работы.

Августовский Кейн

Привычный футбол «шпор» можно было увидеть только в последней пятиминутке первого тайма, но, наконец-то проснувшись, гости не уснули заново в перерыве. Игра пошла интереснейшая — атака на атаку. И убийственная для «МЮ». Августовский бомбардир Кейн — что-то новое и непривычное. В данном случае — для Джоунса, который проиграл Харри воздушную дуэль и преобразовал подачу Триппьера с углового в попадание в верхний угол. Есть первый гол бомбардира нации на «Олд Траффорд» и место в двадцатке лучших снайперов в истории АПЛ (110 мячей)!

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Эриксен в эти минуты разрывал левый фланг соперника и в итоге воспользовался тем, что Эррера все-таки не защитник. Не обладая специфическими навыками, испанец не успевал выходить вперед, и офсайдная ловушка манкунианцев оказалась дырявой. Андер настолько растерялся, что еще и не успел накрыть расстрелявшего ворота Лукаса Моуру, а «Олд Траффорд» запел про скорое увольнение Моуринью.

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Долой комплексы

Эрреру моментально поменяли на опального Алексиса Санчеса, Феллаини вышел вместо подсевшего Матича, а еще кем-то усилить атаку было нельзя из-за травмы Джоунса. Вышедший же вместо него Линделеф сразу разжег пожар, отправив Алли один на один с вдруг вспомнившим о роли спасателя де Хеа. Забив в Манчестере впервые с января 2014 года и прервав длившуюся 433 минуты «засуху», «Тоттенхэм» мигом избавился от комплекса четырех кряду поражений на поле «Юнайтед».

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Тот, в свою очередь, пытался давить, но забить не мог. При 0:1 Лллорис сложился, потянув из угла удар Лукаку. При 0:2 скидку бельгийца испортил запустивший мяч на трибуну Лингард. Им бы поучиться реализации у Лукаса, унизившего оборону «МЮ» сольным проходом и сделавшего отставку Моуринью почти осязаемой. А Покеттино напомнил соотечественника Диего Симеоне не только костюмом, но и беспощадностью по отношению к сопернику. Ни одна команда в эпоху Моуринью не забивал «дьяволам» на их поле три мяча. Похоже, время Жозе ушло. По крайней мере, в нынешнем «МЮ».

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Манчестер Юнайтед 0:3
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
27.08.2018, 22:00 основной раунд: 3-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Маурисио Покеттино
Голы
10 Харри Кейн (К. Триппьер) 50′
27 Родригес Моура Лукас (К. Эриксен) 52′
27 Родригес Моура Лукас (Х. Кейн) 84′
Составы
Давид де Хеа 1
58′ Антонио Валенсия 25
Люк Шоу 23
Крис Смоллинг 12
Поль Погба 6
Джесси Лингард 14
Ромелу Лукаку 9
Фред 17
58′ Фил Джоунс 4
Виктор Линделеф 2
19′ 55′ Андер Агуэра Эррера 21
Алексис Санчес 7
61′ Неманья Матич 31
Маруан Феллаини 27
1 Юго Ллорис
4 Тоби Алдервейрелд
5 Ян Фертонген
27 Родригес Моура Лукас 10′
20 Деле Алли
23 Кристиан Эриксен
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле
2 Киран Триппьер 76′
24 Серж Орье
3 Дэнни Роуз 82′ 77′
33 Бен Дэйвис
10 Харри Кейн 89′ 24′
8 Харри Уинкс
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
5 Угловые 2
11 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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