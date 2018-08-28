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09:47 (мск), источник: ТАСС

Болт признался, что будет нервничать в первой игре за ФК «Сентрал Кост Мэринерс»

ТАСС, 28 августа. Бывший ямайский легкоатлет Усэйн Болт уверен, что будет сильно нервничать во время своего дебютного матча в пятницу за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Мэринерс» против любительской команды. Об этом после очередной тренировки рассказал сам восьмикратный олимпийский чемпион, чьи слова приводит агентство Рейтер.

Источник: РИА "Новости"

В начале августа Болт подписал соглашение с «Сентрал Кост Мэринерс», согласно которому он будет тренироваться с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта. Решение по этому поводу может быть принято клубом после завершения восьминедельного тренировочного периода.

«Будут нервы, определенно будут, ведь этот матч не похож на благотворительные игры, в которых я принимал участие раньше, — сказал Болт. — Думаю, совершу достаточно ошибок, но верю, что смогу гордится собой после матча. Мне все еще не хватает физической подготовки и скорости, рассчитываю провести на поле 15−20 минут в концовке игры».

Несмотря на неоднозначное отношение специалистов к возможному профессиональному контракту Болта, главный тренер команды Майк Малвей считает, что у спортсмена все получится. «Послушайте, все у него будет в порядке, — отметил Малвей. — Он выполняет все, что от него требуют, да, есть небольшие недочеты, но их можно исправить. Он сделает лигу лучше — на предстоящую игру придут 10−12 тыс. зрителей, что является огромной цифрой для предсезонного матча».

Болт завершил карьеру спринтера после выступления на чемпионате мира в Лондоне, который прошел в августе прошлого года. В британской столице 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров.

Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

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