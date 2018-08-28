Болт признался, что будет нервничать в первой игре за ФК «Сентрал Кост Мэринерс»

Источник: РИА "Новости"

В начале августа Болт подписал соглашение с «Сентрал Кост Мэринерс», согласно которому он будет тренироваться с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта. Решение по этому поводу может быть принято клубом после завершения восьминедельного тренировочного периода.

«Будут нервы, определенно будут, ведь этот матч не похож на благотворительные игры, в которых я принимал участие раньше, — сказал Болт. — Думаю, совершу достаточно ошибок, но верю, что смогу гордится собой после матча. Мне все еще не хватает физической подготовки и скорости, рассчитываю провести на поле 15−20 минут в концовке игры».

Несмотря на неоднозначное отношение специалистов к возможному профессиональному контракту Болта, главный тренер команды Майк Малвей считает, что у спортсмена все получится. «Послушайте, все у него будет в порядке, — отметил Малвей. — Он выполняет все, что от него требуют, да, есть небольшие недочеты, но их можно исправить. Он сделает лигу лучше — на предстоящую игру придут 10−12 тыс. зрителей, что является огромной цифрой для предсезонного матча».

Болт завершил карьеру спринтера после выступления на чемпионате мира в Лондоне, который прошел в августе прошлого года. В британской столице 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров.