«Реал» отдал украинского вратаря в аренду, Промес не уедет в «Монако». Трансферы и слухи дня
Переходы, которые вы не должны пропустить.
Переходы, которые вы не должны пропустить.
Французские медиа сообщали, что «Монако» интересуется Квинси Промесом, но это не так. В одной команде с Александром Головиным лидер «Спартака» точно не сыграет. Эти новости похожи на агентские игры, которыми представители футболиста пытаются выбить больше денег из реального претендента на Квинси — «Севильи».
Усилиться «Спартаку» тоже не удастся: «Бешикташ» нацелился на Адама Ляича, в Москву он не переезжает. Турки хотят арендовать нападающего с правом выкупа, на него также претендует «Фенербахче». Отказаться от серба решил лично главный тренер «Торино», в чью схему он не вписывается.
«Спортинг» опять отказался продавать Вендела в ЦСКА. Армейцы пытались купить бразильца еще из «Флуминесе», но зимой он переехал в Португалию. 8 млн евро не устраивают боссов «Спортинга», хотя 20-летний полузащитник почти не играет в основе.
Менеджер Александр Шикунов, долгое время работавший в «Ростове», теперь отвечает за развитие в «Крыльях». Именно он привез в Самару капитана молодежной сборной Уругвая Агустина Рохеля, на которого, по словам руководителя, претендовали «Милан» и «Фиорентина».
Еще пару громких трансферов
«Ахмат» объявил о подписании сразу двух игроков. Знакомьтесь: 28-летний хорватский защитник Зоран Нижич из «Хайдука» и 23-летний эстонский полузащитник с российским паспортом Евгений Харин из «Левадии».
Голкипер «Реала» Андрей Лунин проведет этот сезон на правах аренды в «Леганесе». Очень неплохо для 19-летнего украинца — он остается в Примере, а выиграть конкуренцию у Куртуа и Наваса пока что невозможно. Основной вратарь «Леганеса» — 34-летний ветеран Иван Куэльяр. Вот с ним как раз побороться реально.
Себастьян Руди продолжит карьеру в «Шальке-04». В «Баварии» 28-летнего полузащитника не устроило игровое время — обычная история. Руди подписал с «Шальке» полноценный контракт на четыре года. «Я хотел бы поблагодарить Себастьяна за его работу. В прошлом сезоне он внес весомый вклад в завоевание шестого чемпионского титула подряд», — слова
Поль Погба вчера испытал еще одно разочарование в Манчестере — «МЮ» унизительно проиграл «Тоттенхэму» на «Олд Траффорд» 0:3. Утром того же дня Жерар Пике активизировал слухи о возможном переходе француза в «Барселону». Мы были бы счастливы видеть его у нас. Хотим, чтобы за «Барсу» выступали лучшие игроки", — недвусмысленный намек капитана каталонцев.
Хуан Мата тоже не прочь покинуть «МЮ». Правда, в конце сезона — испанец отклонил предложение клуба по продлению контракта, сообщает Daily Express. Нынешнее соглашение истекает летом 2019-го. Мата намерен вернуться в «Валенсию», которая готова забрать его в статусе свободного агента.
Заканчиваем тоже на теме из Манчестера. На этот раз речь о «Сити» — украинец Александр Зинченко, видимо, покидает лучший клуб Англии. Полузащитник будет играть за «Бетис», сообщает Sky Sports News. Сделка должна быть оформлена до пятницы. Испанский клуб намерен арендовать игрока с правом последующего выкупа.