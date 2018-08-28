«Реал» отдал украинского вратаря в аренду, Промес не уедет в «Монако». Трансферы и слухи дня

Источник: РИА "Новости"

Главное в России

Французские медиа сообщали, что «Монако» интересуется Квинси Промесом, но это не так. В одной команде с Александром Головиным лидер «Спартака» точно не сыграет. Эти новости похожи на агентские игры, которыми представители футболиста пытаются выбить больше денег из реального претендента на Квинси — «Севильи».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm_CXYAAuFs/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.82407407407407% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm_CXYAAuFs/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">How i roll into a new week ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/qpromes/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Quincy Promes</a> (@qpromes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-27T14:02:03+00:00">27 Авг 2018 в 7:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Усилиться «Спартаку» тоже не удастся: «Бешикташ» нацелился на Адама Ляича, в Москву он не переезжает. Турки хотят арендовать нападающего с правом выкупа, на него также претендует «Фенербахче». Отказаться от серба решил лично главный тренер «Торино», в чью схему он не вписывается.

«Спортинг» опять отказался продавать Вендела в ЦСКА. Армейцы пытались купить бразильца еще из «Флуминесе», но зимой он переехал в Португалию. 8 млн евро не устраивают боссов «Спортинга», хотя 20-летний полузащитник почти не играет в основе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl3U90MH-pc/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl3U90MH-pc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wendel37/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mwendel37</a> (@wendel37) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-30T17:39:16+00:00">30 Июл 2018 в 10:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Менеджер Александр Шикунов, долгое время работавший в «Ростове», теперь отвечает за развитие в «Крыльях». Именно он привез в Самару капитана молодежной сборной Уругвая Агустина Рохеля, на которого, по словам руководителя, претендовали «Милан» и «Фиорентина».

Еще пару громких трансферов вот-вот могут оформить «Крылья Советов». Речь о свободных агентах, ранее игравших в РПЛ, — Георги Миланове и Йоанне Молло. Бывший армеец так и не дождался предложения из Эмиратов, а у француза не пошло после ухода из «Зенита».

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«Ахмат» объявил о подписании сразу двух игроков. Знакомьтесь: 28-летний хорватский защитник Зоран Нижич из «Хайдука» и 23-летний эстонский полузащитник с российским паспортом Евгений Харин из «Левадии».

Что в Европе

Голкипер «Реала» Андрей Лунин проведет этот сезон на правах аренды в «Леганесе». Очень неплохо для 19-летнего украинца — он остается в Примере, а выиграть конкуренцию у Куртуа и Наваса пока что невозможно. Основной вратарь «Леганеса» — 34-летний ветеран Иван Куэльяр. Вот с ним как раз побороться реально.

Себастьян Руди продолжит карьеру в «Шальке-04». В «Баварии» 28-летнего полузащитника не устроило игровое время — обычная история. Руди подписал с «Шальке» полноценный контракт на четыре года. «Я хотел бы поблагодарить Себастьяна за его работу. В прошлом сезоне он внес весомый вклад в завоевание шестого чемпионского титула подряд», — слова Карла-Хайнца Румменигге.

Поль Погба вчера испытал еще одно разочарование в Манчестере — «МЮ» унизительно проиграл «Тоттенхэму» на «Олд Траффорд» 0:3. Утром того же дня Жерар Пике активизировал слухи о возможном переходе француза в «Барселону». Мы были бы счастливы видеть его у нас. Хотим, чтобы за «Барсу» выступали лучшие игроки", — недвусмысленный намек капитана каталонцев.

Хуан Мата тоже не прочь покинуть «МЮ». Правда, в конце сезона — испанец отклонил предложение клуба по продлению контракта, сообщает Daily Express. Нынешнее соглашение истекает летом 2019-го. Мата намерен вернуться в «Валенсию», которая готова забрать его в статусе свободного агента.

Заканчиваем тоже на теме из Манчестера. На этот раз речь о «Сити» — украинец Александр Зинченко, видимо, покидает лучший клуб Англии. Полузащитник будет играть за «Бетис», сообщает Sky Sports News. Сделка должна быть оформлена до пятницы. Испанский клуб намерен арендовать игрока с правом последующего выкупа.