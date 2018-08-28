Роналду отдал сына в академию «Ювентуса»
Cын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду начал тренироваться в академии туринского клуба, сообщает Football Italia.
Cын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду начал тренироваться в академии туринского клуба, сообщает Football Italia.
Ранее Роналду признался, что видит своего старшего сына футболистом в будущем. Португалец — отец четырех детей, трое от суррогатной матери, а в 2017 году Родригес родила ему дочь.
Нападающий сборной Португалии перешел в «Ювентус» этим летом из мадридского «Реала», за который выступал с 2009 года. С туринским клубом Роналду подписал четырехлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год. Покупка Роналду обошлась «Ювентусу» в 112 миллионов евро.
Добавим, что сын Роналду начал заниматься футболом осенью 2016 года в школе клуба «Пасуэло» из третьего испанского дивизиона. Выбор был обусловлен желанием отца отгородить ребенка от излишнего внимания прессы, поэтому выбрал для него клуб из низшей лиги из пригорода Мадрида.