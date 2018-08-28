Роналду отдал сына в академию «Ювентуса»

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Криштиану-младший был замечен на занятии с командой для игроков не старше девяти лет. Отмечается, что за тренировкой с трибуны наблюдала подруга португальского футболиста Джорджина Родригес, которая пришла поддержать сына своего возлюбленного.

Ранее Роналду признался, что видит своего старшего сына футболистом в будущем. Португалец — отец четырех детей, трое от суррогатной матери, а в 2017 году Родригес родила ему дочь.

Нападающий сборной Португалии перешел в «Ювентус» этим летом из мадридского «Реала», за который выступал с 2009 года. С туринским клубом Роналду подписал четырехлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год. Покупка Роналду обошлась «Ювентусу» в 112 миллионов евро.