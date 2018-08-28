«Бордо» прекратил переговоры с претендентом на пост главного тренера команды Анри

Источник: РИА "Новости"

«Я подтверждаю, что мы завершили переговоры», — сообщил Мартен.

Ранее главный тренер команды Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес руководства клуба за продажу футболиста Гаэтана Лаборда в «Монпелье» без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку.

Летом Анри оставил работу аналитиком на английском телеканале Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере. Ранее сообщалось, что 41-летний Анри может возглавить сборную Египта. Также летом ходили слухи о возможном назначении француза в английскую «Астон Виллу». С 2016 года Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали.