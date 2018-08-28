Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Види
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Аякс
Футбол. Зарубежный
27.08
Рома3
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
27.08
Манчестер Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
27.08
Атлетик2
Уэска2
Все события
Фоторепортажи
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
12:48 (мск), источник: ТАСС

«Бордо» прекратил переговоры с претендентом на пост главного тренера команды Анри

ТАСС, 28 августа. Бывший нападающий сборной Франции, лондонского «Арсенала» и испанской «Барселоны» Тьерри Анри отказался возглавить французский футбольный клуб «Бордо». Об этом президент «Бордо» Стефан Мартен заявил AFP.

Источник: РИА "Новости"

«Я подтверждаю, что мы завершили переговоры», — сообщил Мартен.

Ранее главный тренер команды Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес руководства клуба за продажу футболиста Гаэтана Лаборда в «Монпелье» без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку.

Читайте также
СМИ: Тьерри Анри отказался возглавить футбольный клуб «Бордо»

Летом Анри оставил работу аналитиком на английском телеканале Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере. Ранее сообщалось, что 41-летний Анри может возглавить сборную Египта. Также летом ходили слухи о возможном назначении француза в английскую «Астон Виллу». С 2016 года Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали.

В качестве игрока Анри выступал за такие команды, как «Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселона», он становился чемпионом Франции (сезон-1996/97), Англии (2001/02, 2003/04), Испании (2008/09, 2009/10), обладателем Кубков этих стран и победителем Лиги чемпионов (2008/09). В составе сборной Франции он завоевывал золотые медали чемпионата мира (1998), чемпионата Европы (2000) и Кубка конфедераций (2003), за национальную команду Франции Анри сыграл 123 матча и забил 51 гол.

Бордо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако»
Дети и работа комментатором: как живет Липницкая
Роналдо близок к покупке испанского клуба
В сети появились фотографии дизайна мяча для Лиги Наций
Встреча теннисистов РФ на US Open завершилась победой Медведева
Роналду отдал сына в академию «Ювентуса»
Гамова рассказала о последствиях критики российских футболистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь