«Манчестер Юнайтед» представил первый в своей истории розовый комплект формы
ТАСС, 28 августа. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» представил на официальном сайте третий комплект игровой формы, который выполнен в розовом цвете.
ТАСС, 28 августа. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» представил на официальном сайте третий комплект игровой формы, который выполнен в розовом цвете.
Это первая в 140-летней истории команды игровая форма розового цвета. Манкунианский клуб решил оформить в таком цвете третий комплект формы в честь еженедельной местной газеты The Football Pink, которая издавалась с 1970-х годов до 2007-го. Это не первый из ведущих европейских клубов, который решил оформить выездной или третий комплект формы в розовом цвете.
«Манчестер Юнайтед» является самым титулованным английским клубом, на его счету 66 трофеев, 42 из которых завоевал с 1986 года. Он рекордные 20 раз, 13 из которых с 1993 года, становился чемпионом Англии и трижды выигрывал Лигу чемпионов.