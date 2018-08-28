«Манчестер Юнайтед» представил первый в своей истории розовый комплект формы

Это первая в 140-летней истории команды игровая форма розового цвета. Манкунианский клуб решил оформить в таком цвете третий комплект формы в честь еженедельной местной газеты The Football Pink, которая издавалась с 1970-х годов до 2007-го. Это не первый из ведущих европейских клубов, который решил оформить выездной или третий комплект формы в розовом цвете.