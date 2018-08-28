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18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Венгер является специалистом по неудачам, я — нет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что считает бывшего наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера специалистам по неудачам.

Источник: Reuters

«Арсен является специалистом по неудачам. Я — нет. Если предположить, что он прав, и я действительно боюсь провалов, то это лишь потому, что я не терпел неудач много раз. Боюсь ли я чего-то в футболе? Нет», — приводит слова Моуринью Goal.com.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Напомним, накануне «Манчестер Юнайтед» допустил второе подряд поражение в чемпионате Англии и опустился на 13-е место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что Моуринью может покинуть пост главного тренера манкунианцев по ходу сезона из-за неудовлетворительных результатов и испортившихся отношений с игроками команды.

Манчестер Юнайтед 0:3
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
27.08.2018, 22:00 Зрители: 74400 основной раунд: 3-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Маурисио Покеттино
Голы
10 Харри Кейн (К. Триппьер) 50′
27 Родригес Моура Лукас (К. Эриксен) 52′
27 Родригес Моура Лукас (Х. Кейн) 84′
Составы
Давид де Хеа 1
58′ Антонио Валенсия 25
Люк Шоу 23
Крис Смоллинг 12
Поль Погба 6
Джесси Лингард 14
Ромелу Лукаку 9
Фред 17
58′ Фил Джоунс 4
Виктор Линделеф 2
19′ 55′ Андер Агуэра Эррера 21
Алексис Санчес 7
61′ Неманья Матич 31
Маруан Феллаини 27
1 Юго Ллорис
4 Тоби Алдервейрелд
5 Ян Фертонген
27 Родригес Моура Лукас 10′
20 Деле Алли
23 Кристиан Эриксен
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле
2 Киран Триппьер 76′
24 Серж Орье
3 Дэнни Роуз 82′ 77′
33 Бен Дэйвис
10 Харри Кейн 89′ 24′
8 Харри Уинкс
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
5 Угловые 2
11 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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