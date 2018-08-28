Моуринью: Венгер является специалистом по неудачам, я — нет

«Арсен является специалистом по неудачам. Я — нет. Если предположить, что он прав, и я действительно боюсь провалов, то это лишь потому, что я не терпел неудач много раз. Боюсь ли я чего-то в футболе? Нет», — приводит слова Моуринью Goal.com.