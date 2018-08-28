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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» планирует приобрести Марсьяля в зимнее трансферное окно

«Милан» заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, сообщает RMC Sport.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации издания, Марсьяль объявил руководству английского клуба, что не намерен продлевать контракт, рассчитанный до конца сезона-2018/19. Ожидается, что «Милан» попробует приобрести 22-летнего французского форварда в зимнее трансферное окно. Также на Марсьяля претендуют «Ювентус» и лондонский «Челси».

Раннее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует выручить от продажи француза не менее € 112 млн. Напомним, манкунианцы приобрели Марсьяля в 2015 году у «Монако» за € 60 млн.

В минувшем сезоне Марсьяль принял участие в 30 матчах в составе английской команды, отметился девятью голами и отдал пять результативных передач.

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