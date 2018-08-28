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19:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер обрадовался решающему голу и сломал себе руку

Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо не справился с эмоциями после гола римлян в матче чемпионата Италии против «Аталанты» и нанес себе травму. Видео эпизода размещено в Twitter-аккаунте пользователя Scot Munroe.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма римляне, выступавшие при родных трибунах, уступали со счетом 1:3. На 60-й минуте Алессандро Флоренци сократил разрыв. А уже на 82-й минуте счет сравнял Костас Манолас. Увидев забитый мяч, Ди Франческо сперва пнул скамейку запасных, а потом нанес удар рукой по заградительному стеклу, что вызвало перелом.

По данным La Gazzetta dello Sport, специалист уже прооперирован.

Рома 3:3
Первый тайм: 1:3
Аталанта
27.08.2018, 21:30 Зрители: 41725 основной раунд: 2-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Джанпьеро Гасперини
Голы
2′ Хавьер Пасторе (Дженгиз Юндер) 27
60′ Алессандро Флоренци (Э. Джеко) 24
82′ Константинос Манолас 44
21 Тимоти Кастань 19′
24 Эмилиано Ариэль Ригони (Д. Сапата) 22′
24 Эмилиано Ариэль Ригони (М. Пашалич) 38′
Составы
Робин Ольсен 1
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Даниэле Де Росси 16
Хавьер Пасторе 27
Эдин Джеко 9
Дженгиз Юндер 17
73′ Алессандро Флоренци 24
Патрик Шик 14
45′ Бриан Кристанте 4
58′ Стивен Н`Зонзи 42
45′ Лоренцо Пеллегрини 7
Джастин Клюйверт 34
95 Пьерлуиджи Голлини
6 Хосе Луис Паломино
19 Берат Джимсити 81′
21 Тимоти Кастань
53 Али Аднан
88 Марио Пашалич
24 Эмилиано Ариэль Ригони
91 Дуван Сапата
23 Джанлука Манчини 64′
2 Рафаэл Толой
4 Лука Вальцания 54′
15 Мартен де Рон
22 Маттео Пессина 50′
33 Ханс Хатебур
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 23
10 Удары в створ 6
3 Угловые 11
9 Фолы 13
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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