Тренер обрадовался решающему голу и сломал себе руку
Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо не справился с эмоциями после гола римлян в матче чемпионата Италии против «Аталанты» и нанес себе травму. Видео эпизода размещено в
Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо не справился с эмоциями после гола римлян в матче чемпионата Италии против «Аталанты» и нанес себе травму. Видео эпизода размещено в
В начале второго тайма римляне, выступавшие при родных трибунах, уступали со счетом 1:3. На 60-й минуте Алессандро Флоренци сократил разрыв. А уже на 82-й минуте счет сравнял Костас Манолас. Увидев забитый мяч, Ди Франческо сперва пнул скамейку запасных, а потом нанес удар рукой по заградительному стеклу, что вызвало перелом.
По данным La Gazzetta dello Sport, специалист уже прооперирован.
|Эусебио Ди Франческо
|Джанпьеро Гасперини
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|23
|10
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|11
|9
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Микаэль Фаббри (Италия)