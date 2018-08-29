Ляказетт спустя год хочет покинуть «Арсенал»

27-летний француз сообщил о своем желании руководству лондонского клуба. Тем не менее, «канониры» не хотят расставаться с игроком.

Ляказетт год назад перешел из «Лиона» в «Арсенал». На его счету в составе английской команды 14 голов в 32 матчах.