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09:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ляказетт спустя год хочет покинуть «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт хочет покинуть команду до закрытия трансферного окна, утверждает Le 10 Sport.

Источник: AP 2018

27-летний француз сообщил о своем желании руководству лондонского клуба. Тем не менее, «канониры» не хотят расставаться с игроком.

Ляказетт год назад перешел из «Лиона» в «Арсенал». На его счету в составе английской команды 14 голов в 32 матчах.

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