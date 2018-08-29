Ляказетт спустя год хочет покинуть «Арсенал»
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт хочет покинуть команду до закрытия трансферного окна, утверждает Le 10 Sport.
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт хочет покинуть команду до закрытия трансферного окна, утверждает Le 10 Sport.
27-летний француз сообщил о своем желании руководству лондонского клуба. Тем не менее, «канониры» не хотят расставаться с игроком.
Ляказетт год назад перешел из «Лиона» в «Арсенал». На его счету в составе английской команды 14 голов в 32 матчах.