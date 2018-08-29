Битва за тройку, или какие перспективы у клубов первой лиги в борьбе за выход в КПЛ

На данный момент лидирует «Окжетпес», опережающий входящих в призовую тройку «Тараз» и «Кыран» на три и семь очков соответственно.

Как известно, в начале сезона на первой строчке шел «Кыран», но южане не выдержали заданный темп, и со временем пропустили вперед кокшетаусцев и таразцев, прибавлявших от тура к туру.

Казалось, что на повышение в классе вместе с «Окжетпесом» и «Таразом» в равной степени будет претендовать «Алтай», однако подопечные Сергея Тимофеева выступают крайне нестабильно. Кроме того, в последнем туре они на выезде уступили «Махтааралу» (1:3) и увязли на четвертой строчке, отстав от первой тройки на шесть пунктов. Конечно, у восточноказахстанцев сохраняются теоретические шансы спасти сезон, но им в любом случае придется непросто, так как слишком много очков подрастеряли.

Читайте также «Астана» отправила защитника в первую лигу

При этом «Алтаю» в ближайшем туре необходимо обязательно побеждать дома соседа по турнирной таблице «Жетысу Б». Хотя в текущем чемпионате устькаменогорский клуб дважды уступил талдыкорганцам — 0:1 в третьем туре и 1:3 в 13-м.

Что касается ближайшего 26-го тура, то интерес вызывает и встреча с участием «Окжетпеса» и «Экибастуза». Футболисты Аскара Кожабергенова, несмотря на свое скромное турнирное положение, в состоянии дать отпор синегорцам. Тем более в этом году им доводилось обыгрывать кокшетаускую команду — 1:0 в шестом туре. Да и в 16-м смотрелись достойно, уступив в гостях со счетом 1:2. Если экибастузцам улыбнется удача, им удастся повысить плотность в верхней части таблицы.

Не сбрасываем со счетов «Махтаарал», Андрей Ферапонтов умеет правильно подготовить команду тактически. Поэтому «Кырану» придется хорошенько постараться, чтобы в родных стенах не оступиться и этим самым не позволить тому же «Алтаю» сократить отставание от третьего места.

Как видно, «Окжетпес», «Тараз» и «Кыран» являются главными претендентами на выход в премьер-лигу. Конкуренцию им может составить только «Алтай», да и то при бешеном фарте.