«Зенит» сделал «Вильярреалу» предложение по трансферу Руиса

Руис выступает в «Вильярреале» с 2014 года. Ранее испанский футболист играл в таких командах, как «Эспаньол», «Наполи» и «Валенсия». В минувшем сезоне Руис провёл 27 матчей в составе «Вильярреала», отметился двумя забитыми голами и отдал одну результативную передачу. Также игрок является победителем молодёжного чемпионата Европы 2011 года в составе сборной Испании.