Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
30.08
Астана
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
30.08
Уфа
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
30.08
АЕК Л
Тренчин
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» сделал «Вильярреалу» предложение по трансферу Руиса

«Зенит» сделал предложение «Вильярреалу» по трансферу защитника испанской команды Виктора Руиса, сообщает Fichajes.net.

Источник: AFP 2018

Согласно информации издания, российский клуб находится в поисках опытного защитника. Новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта лично предложил рассмотреть кандидатуру 29-летнего защитника «Вильярреала». Ожидается, что стороны завершат переговоры в ближайшие часы.

Руис выступает в «Вильярреале» с 2014 года. Ранее испанский футболист играл в таких командах, как «Эспаньол», «Наполи» и «Валенсия». В минувшем сезоне Руис провёл 27 матчей в составе «Вильярреала», отметился двумя забитыми голами и отдал одну результативную передачу. Также игрок является победителем молодёжного чемпионата Европы 2011 года в составе сборной Испании.

Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Это мой партнер, я без него не могу!» - о ком так тепло отзывается Роналду
Российские болельщицы сводят с ума РФПЛ! Где вы видели таких красоток?
Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на четыре года
Тренер «Севильи» прокомментировал возможный переход Промеса
Артем Дзюба четвертый раз в сезоне стал лучшим игроком тура РПЛ
Макгрегор отказался от помощи Мейвэзера перед боем с Хабибом
Хоккейный клуб «Авангард» представил новую эмблему (видео)
Мишель Платини: Переход Роналду в «Ювентус» — это странно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь