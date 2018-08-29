Мишель Платини — о переходе Роналду в «Ювентус»: Это странно

«На мой взгляд, это странно. Роналду 33 года, он выиграл с “Реалом” три Лиги чемпионов подряд и ушел в поисках новых приключений. Помню, когда мне было 32 года, многие команды хотели подписать со мной контракт, но я завершил карьеру, потому что устал», — цитирует Платини L’Equipe.