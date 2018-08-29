Мишель Платини — о переходе Роналду в «Ювентус»: Это странно
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«На мой взгляд, это странно. Роналду 33 года, он выиграл с “Реалом” три Лиги чемпионов подряд и ушел в поисках новых приключений. Помню, когда мне было 32 года, многие команды хотели подписать со мной контракт, но я завершил карьеру, потому что устал», — цитирует Платини L’Equipe.
Ранее сообщалось, что Роналду требовал от «сливочных» новый контракт с зарплатой в 30 млн евро за сезон. Президент «Реала» Флорентино Перес отказался выполнять требования игрока и отпустил его в «Ювентус».