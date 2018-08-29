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20:29 (мск), источник: Советский спорт

Мишель Платини — о переходе Роналду в «Ювентус»: Это странно

Бывший президент УЕФА, а также экс-форвард сборной Франции Мишель Платини прокомментировал трансфер Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус» за 112 млн евро.

Источник: Reuters

«На мой взгляд, это странно. Роналду 33 года, он выиграл с “Реалом” три Лиги чемпионов подряд и ушел в поисках новых приключений. Помню, когда мне было 32 года, многие команды хотели подписать со мной контракт, но я завершил карьеру, потому что устал», — цитирует Платини L’Equipe.

Ранее сообщалось, что Роналду требовал от «сливочных» новый контракт с зарплатой в 30 млн евро за сезон. Президент «Реала» Флорентино Перес отказался выполнять требования игрока и отпустил его в «Ювентус».

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