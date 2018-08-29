Хавбек «Удинезе» Мандрагора дисквалифицирован на один матч за богохульство

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, во время матча второго тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (1:0) Мандрагора позволил себе кощунственное высказывание. Отмечается, что богохульства являются недопустимыми в итальянском футболе, а их использование во время игр строго наказывается в соответствии с правилами.

Сообщается, что руководство Серии А проанализировало повтор матча и приняло решение дисквалифицировать Мандрагору на одну игру. Таким образом, итальянский полузащитник пропустит встречу с «Фиорентиной» в рамках третьего тура чемпионата Италии, которая состоится 2 сентября.