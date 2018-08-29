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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Удинезе» Мандрагора дисквалифицирован на один матч за богохульство

Полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора дисквалифицирован на один матч итальянской Серии А, сообщает Football Italia.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, во время матча второго тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (1:0) Мандрагора позволил себе кощунственное высказывание. Отмечается, что богохульства являются недопустимыми в итальянском футболе, а их использование во время игр строго наказывается в соответствии с правилами.

Сообщается, что руководство Серии А проанализировало повтор матча и приняло решение дисквалифицировать Мандрагору на одну игру. Таким образом, итальянский полузащитник пропустит встречу с «Фиорентиной» в рамках третьего тура чемпионата Италии, которая состоится 2 сентября.

После двух туров Серии А «Удинезе» имеет в своём активе четыре очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Удинезе 1:0
Первый тайм: 1:0
Сампдория
26.08.2018, 21:30 Зрители: 15770 основной раунд: 2-й тур Dacia Arena
Главные тренеры
Хулио Веласкес Марко Джампаоло
Голы
9′ Родриго де Пауль (С. Фофана) 10
Составы
Симоне Скуффет 22
Самир 3
Уильям Трост-Эконг 5
86′ Брам Найтинк 17
Йенс Стрюгер Ларсен 19
Секу Фофана 6
Роландо Мандрагора 38
Родриго де Пауль 10
90′ Валон Бехрами 11
Николас Опоку 4
66′ Кевин Лазанья 15
Лукаш Теодорчик 91
76′ Дарвин Мачис 16
Марко Д`Алессандро 77
1 Эмиль Аудеро
3 Йоахим Андерсен
15 Омар Колли
24 Бартош Берешиньски 25′
29 Никола Мурру 67′
8 Эдгар Баррето
16 Кароль Линетти
92 Грегуар Дефрель
11 Гастон Рамирес 59′ 57′
5 Риккардо Сапонара
14 Якуб Янкто 70′
6 Альбин Экдаль
27 Фабио Квальярелла 74′
99 Давид Ковнацки
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 3
8 Угловые 7
7 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Федерико Ла Пенна (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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