СМИ: Фатай подпишет контракт с минским «Динамо»
Бывший нападающий «Уфы» Кеинде Фатай договорился о заключении контракта с минским «Динамо», сообщает Owngoalnigeria.com.
Бывший нападающий «Уфы» Кеинде Фатай договорился о заключении контракта с минским «Динамо», сообщает Owngoalnigeria.com.
По информации источника, 28-летний нигерийский футболист подпишет соглашение в белорусским клубом сроком на 18 месяцев. Ожидается, что игрок будет официально представлен в минском «Динамо» в ближайшие часы.
Напомним, 14 августа текущего года по обоюдному согласию сторон «Уфа» расторгла трудовой контракт с Фатаем. Нигерийский нападающий перешёл в «Уфу» в августе 2016 года. За этот период нападающий провёл 46 матчей за уфимскую команду и забил 6 голов. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провёл в Российской