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20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Фатай подпишет контракт с минским «Динамо»

Бывший нападающий «Уфы» Кеинде Фатай договорился о заключении контракта с минским «Динамо», сообщает Owngoalnigeria.com.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 28-летний нигерийский футболист подпишет соглашение в белорусским клубом сроком на 18 месяцев. Ожидается, что игрок будет официально представлен в минском «Динамо» в ближайшие часы.

Напомним, 14 августа текущего года по обоюдному согласию сторон «Уфа» расторгла трудовой контракт с Фатаем. Нигерийский нападающий перешёл в «Уфу» в августе 2016 года. За этот период нападающий провёл 46 матчей за уфимскую команду и забил 6 голов. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провёл в Российской Премьер-Лиге два матча, не отметившись результативными действиями.

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