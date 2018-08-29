Марадона может покинуть брестское «Динамо»

Источник: Reuters

По информации источника, легендарный аргентинский футболист может перебраться в Венесуэлу и получить там работу, которая связана с селекцией игроков.

Марадона в последнее время не появлялся в Белоруссии и не упоминал брестскую команду в своем инстаграме с 7 августа.