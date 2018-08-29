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20:42 (мск), источник: Газета.Ру

Марадона может покинуть брестское «Динамо»

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона может уйти со своего поста в белорусском клубе, сообщает pablolayus.

Источник: Reuters

По информации источника, легендарный аргентинский футболист может перебраться в Венесуэлу и получить там работу, которая связана с селекцией игроков.

Марадона в последнее время не появлялся в Белоруссии и не упоминал брестскую команду в своем инстаграме с 7 августа.

«Динамо» по сумме двух встреч проиграло греческому «Аполлону» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и осталось без еврокубков.

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