Мариано Диас вернулся из «Лиона «в «Реал»

Отмечается, что сумма трансфера составила 33 миллиона евро. Мариано Диас летом 2017 года перешел в «Лион» из «Реала». Как сообщается на сайте мадридского клуба, 25-летний футболист подписал с «Реалом» контракт на пять лет.

«Диас не был в списке игроков, которыми интересовался «Реал». Он хотел уйти. Мы решили выслушать предложения. Поступило предложение от «Севильи», и мы договорились. Но «Реал» имел опцию обратного выкупа и активировал ее. Мы говорим о сумме в 33 миллиона евро. Мы работает над поиском замены. Мы заинтересованы в Муссе Дембеле («Селтик»). Также мы продвинулись в переговорах по Николя Пепе из «Лилля», — цитирует президента «Лиона» Жана-Мишеля Ола сайт французского клуба.