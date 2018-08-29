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22:03 (мск), источник: Р-Спорт

Мариано Диас вернулся из «Лиона «в «Реал»

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. «Лион» договорился о переходе нападающего Мариано Диаса в мадридский «Реал», сообщается на сайте французского футбольного клуба.

Отмечается, что сумма трансфера составила 33 миллиона евро. Мариано Диас летом 2017 года перешел в «Лион» из «Реала». Как сообщается на сайте мадридского клуба, 25-летний футболист подписал с «Реалом» контракт на пять лет.

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«Диас не был в списке игроков, которыми интересовался «Реал». Он хотел уйти. Мы решили выслушать предложения. Поступило предложение от «Севильи», и мы договорились. Но «Реал» имел опцию обратного выкупа и активировал ее. Мы говорим о сумме в 33 миллиона евро. Мы работает над поиском замены. Мы заинтересованы в Муссе Дембеле («Селтик»). Также мы продвинулись в переговорах по Николя Пепе из «Лилля», — цитирует президента «Лиона» Жана-Мишеля Ола сайт французского клуба.

В прошлом сезоне Диас забил 21 гол в 45 матчах за «Лион».

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